Anfang des Jahres ging es mit der Instandsetzung der Elbchaussee los. Sieben Jahre sollen die Bauarbeiten insgesamt dauern, damit die Verkehrsader in Hamburgs Westen neue Rad- und Fußwege, Stromkabel, Wasser- und Gasleitungen sowie einen frischen Fahrbahnbelag bekommt. Derzeit wird auf dem ersten Abschnitt gearbeitet, nun ist dafür der Verkehr gesperrt.

Seit Mittwoch ist das Verkehrschaos programmiert: Vom 8. Dezember bis Freitag, den 10. Dezember, und nochmal von Montag, 13. Dezember, bis Samstag, 18. Dezember, ist die Elbchaussee im Bereich zwischen Halbmondsweg und Manteuffelstraße gesperrt – außer für Anwohner:innen und Lieferverkehr. Zwischen Holztwiete und Hans-Leip-Ufer können in diesen Zeiträumen die Grundstücke nicht erreicht werden.

Neuer Abschnitt der Dauerbaustelle Elbchaussee wird umgebaut

Wie die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende am Freitag mitteilte, ist der Platzmangel vor Ort der Grund für die Sperrung. Währenddessen sollen Leitungen sowie der Fahrbahnbelag erneuert werden. Laut der Behörde laufen die Arbeiten an den Trinkwasserleitungen, die im Mai losgingen, sehr gut.

Die Busse sollen für die Dauer der Sperrung im Bereich der Bauarbeiten nicht eingeschränkt sein, wie es in der Meldung heißt. Umleitungen für Pkw seien ausgeschildert. Es wird gebeten, über Schenefelder Landstraße, B 431 – Osdorfer Landstraße, Osdorfer Weg, Ebertallee und Reventlowstraße das Gebiet zu umfahren.

Radfahrer:innen können entweder die Veloroute 1 nördlich der Elbchaussee oder den Elberadweg südlich der Elbchaussee nutzen, um an der Baustelle vorbeizukommen. Wer zu Fuß unterwegs ist, wird südlich auf der Elbseite an den Baustellen vorbeigeführt.

Insgesamt soll der erste Bauabschnitt auf der Elbchaussee Anfang 2024 abgeschlossen sein. Danach folgen die Abschnitte Parkstraße bis Hohenzollernring, der letzte Abschnitt bis zum Rathaus Altona soll dann bis 2028 fertig sein. (to)