Das sind Hamburgs beliebteste Radiosender

Radio hören gehört in Hamburg weiterhin zum guten Ton. Die Radionutzung in der Hansestadt bleibt jedenfalls auch im Jahr 2022 auf einem hohen Niveau. Marktführer ist wie schon so oft in den vergangenen Jahren Radio Hamburg. Das zeigt die am Mittwoch veröffentlichte erste Media Analyse Audio des Jahres 2022. Mit den Einschaltquoten überholt Radio Hamburg auch seine Mitstreiter NDR 90,3 und NDR2.

20,7 Prozent Marktanteil habe der Sender laut der Analyse, so teilt Radio Hamburg mit. NDR 90,3 liege mit einem Marktanteil von 18 Prozent hinter dem Sender – NDR2 schaffte es in Hamburg mit 14,7 Prozent auf den 3. Platz. Auf Platz 4 und 5 folgen weitere Sender des Norddeutschen Rundfunks: NDR Info (6,1 Prozent) und N-JOY (3,8 Prozent) nehmen an Fahrt auf und schneiden besser ab als noch 2021.

Radio Hamburg auf Platz 1

Doch in der Gesamthörerschaft hängt Radio Hamburg die Sender deutlich ab: Pro Tag schalten laut Mitteilung 1,006 Millionen Hörer:innen ein. Der Geschäftsführer und Programmdirektor von Radio Hamburg, Marzel Becker, freut sich über das Ergebnis: „Die ungebrochene Treue zu unserem Medium ist uns Ansporn und Verpflichtung zugleich“.

Das Radio Hamburg-Team würde jeden Tag sein Bestes geben, um mit Musikmischung, Moderatorenpersönlichkeiten und Wortangebot „alles für unsere Hörer richtig zu machen“.

Laut Patrick Bernstein, Geschäftsführer von Radio Hamburg und des Werbevermarkters MORE Marketing nutzen „52 Millionen Menschen in Deutschland täglich die Angebote von Radio. Sie stellen ihre Lieblingssender klassisch über UKW aber auch zunehmend über digitale Verbreitungswege wie DAB+ und zum Beispiel die Apps von Radio Hamburg und HAMBURG ZWEI ein.“ Dieses Vertrauen wisse der Sender zu schätzen und „wir tragen ihm Rechnung, ganz besonders in Krisenzeiten wie jetzt“.