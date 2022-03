„Shame On You, Putin!“: Russisches Konsulat in Hamburg wird blau-gelb angestrahlt

Als Zeichen des Protests gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat Radio Hamburg am Dienstag Farbe bekannt: In den Farben der ukrainischen Flagge strahlte der bekannte Hamburger Radiosender das russische Generalkonsulat in der Hansestadt an.

Nach dem Motto „Shame On You, Putin!“, also „Schäm dich, Putin!“, wurde das russische Konsulat am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in Blau und Gelb beleuchtet.

Hamburg: Russisches Konsulat blau-gelb beleuchtet

Mehrere Großbeamer wurden zwecksdessen vor dem Gebäude entlang der Herbert-Weichmann-Straße auf der Uhlenhorst aufgestellt und strahlten auf die Fassade.

So entstand ein Bild der ukrainischen Flagge mit einer weißen Friedenstaube in der Mitte auf der linke Hausseite des viergeschossigen Gebäudes. Nach zehn Minuten erklang noch die ukrainische Nationalhymne über Lautsprecher, die auf dem Dach eines gegenüberliegenden Gebäudes installiert waren.

Um 20 Uhr schaltete das Radio-Hamburg-Team Beamer und Musik auf eigene Veranlassung aus. Von Beamten der Polizei Hamburg erhielten die Aktivisten anschließend eine Belehrung, dass diese Aktion nicht erlaubt war.

„Mit dieser spontanen Aktion wollen wir ein deutliches Ausrufezeichen setzen gegen den unsinnigen und brutalen Krieg, den der russische Präsident Wladimir Putin gegen die Ukraine führt“, so Marzel Becker, Geschäftsführer und Programmdirektor von Radio Hamburg. „Radio Hamburg sagt ,Shame On You, Putin!’“