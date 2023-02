„Das Leben ist nicht fair“: Udo Lindenberg trauert um engen Freund

Mit emotionalen Worten wendet sich Udo Lindenberg am Mittwochabend auf Instagram an seine Follower: „Das Leben ist nicht fair“, schreibt der Panikrocker in Trauer um seinen langjährigen engen Vertrauten Hansi Westerfeld. Er war Lindenbergs Bodyguard, Tour-Begleiter, Masseur – und immer für ihn da, wenn der Wahl-Hamburger „neue Power“ brauchte.

Westerfeld sei „viel zu früh und viel zu plötzlich über‘n großen Fluss rüber“, schreibt der Rockstar in seinem Post. „Du bleibst trotzdem für immer hier – im Herzen unserer Panik-Familie, als Bodyguard und Tour-Begleiter, Masseur und Freund und richtig guter Kumpel… We will miss you.“

Udo Lindenberg trauert um Freund Hansi Westerfeld

Lindenbergs Freund hat offenbar auch großen Anteil daran gehabt, dass der 76-Jährige immer noch so fit ist: „Du warst rund um die Uhr für mich da, wenn der Marathon-Mann neue Power gebraucht hat, nachts um vier war’n wir joggen, ganz egal, auf dich war immer Verlass. Danke für alles.“

Der anrührende Post mit einem Schwarzweiß-Foto von Lindenberg und Westerfeld schließt mit den Worten: „Gute Reise, mein Lieber.“ (mp)