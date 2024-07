Das ist Hamburgs (angeblich) schönstes Freibad

Endlich ist der Sommer da, also ab ins Freibad! In Hamburg stehen verschiedenste Bäder zur Verfügung. Aber wo badet es sich am schönsten?

Das schönste Freibad Hamburgs soll das FKK-Sommerbad Volksdorf sein. In einem Ranking des Vergleichsportals „Testberichte.de“ schaffte das Bad es im bundesweiten Vergleich auf Platz 242 von 1732. Damit liegt es weit vor allen anderen Hamburger Bädern.

Hamburger Freibäder auf den hinteren Plätzen – mit einer Ausnahme

Das Bad mit dem besten Testergebnis liegt im Moorbekweg 100 (Volksdorf), mitten im Wald. Der Eintritt kostet für Erwachsene regulär 4,50 Euro und für Kinder 2,50 Euro. Die Öffnungszeiten sind von 10.30 Uhr bis 18 Uhr.

Alle anderen Hamburger Freibäder schaffen es weit abgeschlagen auf Plätze zwischen 1013 (Sommerbad Altengamme) und 1731. Das Freibad Dulsberg macht damit den vorletzten Platz im Test.

Auch bekannte Orte wie das Kaifu-Bad (Eimsbüttel, Platz 1703) oder das Bäderland Bondenwald (Niendorf, Platz 1489) konnten demnach nicht punkten.

Der Testsieger liegt in der Nähe von Hamburg

Platz drei ging an das Terrassenschwimmbad Nebra (Sachsen-Anhalt). Platz zwei belegte das Terrassenbad Frammersbach (Bayern). Testsieger war das Freibad Uchte (Niedersachsen) in der Nähe von Hannover – etwa zweieinhalb Autostunden von Hamburg entfernt.

Grundlage für das Ranking waren Google-Rezensionen. Alle öffentlich zugänglichen Freibäder mit mindestens 100 Bewertungen wurden berücksichtigt. (zc)