Ein ganzes Stadtviertel als Fahrradzone – das gibt es deutschlandweit bisher nur einmal. In Bremen. Wenn es nach den Plänen der Eimsbüttler Bezirksverwaltung geht, soll es nun auch in Hamburg bald ein Quartier geben, in dem das Fahrrad im Straßenverkehr Vorrang hat: im Grindelviertel. Doch das sorgt nun für Ärger.

Jimmy Blum, Vorsitzender des Vereins Grindel e.V. ist sauer: „Das Grindelviertel ist seit Jahren Standort von politischen Experimenten zur Veränderung des Individualverkehrs“, schimpft der 52-Jährige, der auch für die FDP in der Bezirksversammlung Mitte sitzt.