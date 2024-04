Mit dem schönen Wetter ist auch der Müll zurück: Pfui, ihr Ferkel!

Kaum ist die Sonne draußen und die Temperaturen sind frühlingshaft mild, vergessen manche Hamburger ihre gute Kinderstube – so scheint es zumindest. An den beliebten Hotspots der Stadt stapelte sich am Wochenende der Müll. Die Stadtreinigung hat alle Hände voll zu tun und auch die Feuerwehr musste bereits ausrücken.

Flaschen, Grillreste, Müll – das schöne Wetter hinterlässt seine Spuren in der Stadt. Wo Hamburger am Samstag draußen beisammen saßen, ist es am Sonntagmorgen alles andere als einladend. An den Landungsbrücken, Reeperbahn, Schanze, Stadtpark, Öjendorfer Park, dem Elbstrand und etlichen Grünanlagen muss die Stadtreinigung dieses Wochenende verstärkt ausrücken, um der Verschmutzung beizukommen. Nach eigenen Angaben sind sie sowohl am Samstag wie auch am Sonntag mit rund 150 Mitarbeitern im Einsatz.

Hamburg: Stapelweise Müll an den Hotspots der Stadt

„Wie schon an den Verschmutzungen beim Osterfeuer an der Elbe in der vergangenen Wochen zu beobachten war, lässt das Bewusstsein für eine saubere und lebenswerte Stadt bei einigen Hamburger:innen zu wünschen übrig“, sagt ein Sprecher der Stadtreinigung zur MOPO.

Ein Mitarbeiter der Stadtreinigung räumt am Elbstrand den Müll auf. City News TV Ein Mitarbeiter der Stadtreinigung räumt am Elbstrand den Müll auf.

Natürlich könne man nachvollziehen, dass die Menschen bei tollem Wetter die vielen schönen Orte Hamburgs genießen würden. Es gehe auch nicht darum, dass die Bürger die Arbeit der Stadtreinigung machen sollen. „Wir appellieren aber daran, dass wir alle gemeinsam für eine saubere Stadt sorgen und mitgebrachte Verpackungen und entstehende Abfälle vernünftig entsorgt werden – entweder über die vielen bereitgestellten Behälter oder in dem man seinen Müll mitnimmt“, so der Sprecher.

Achtloses Wegwerfen würden sowohl dem Ansehen der Stadt schaden wie auch der Umwelt, heißt es weiter. Herumliegender Müll locke Ungeziefer an und verschmutze bei Wind auch die Gewässer. Die Feuerwehr musste laut Lagedienst zweimal zu einem brennenden Grill auf Balkonen anrücken. Im Stadtpark habe es ein paar brennende Müllcontainer gegeben, hieß es auf MOPO-Anfrage. Heiße Asche hatte für den Brand ausgelöst.