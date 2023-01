Schwerste Verbrennungen an beiden Füßen und der linken Hand, Vollnarkose, Not-OP: Der eineinhalbjährige Casper hat starke Schmerzen. Er kann gar nicht mehr aufhören zu weinen, seit er an der Elbe in heiße Kohle gekrabbelt ist. Unbekannte haben sie nach dem Grillen am Övelgönner Strand zurückgelassen.

Blauer Himmel, Sonne, Container-Schiffe pflügen träge durchs Wasser. Es ist ein perfekter Sonntagmorgen Ende Juni. Stefan B. (40) sitzt mit seiner Familie beim Frühstück im Café Strandperle. Plötzlich zerreißt der Schrei seines kleinen Sohnes Casper (22 Monate) die Idylle.

Hamburg: Kleinkind krabbelt in zurückgelassene heiße Grillkohle