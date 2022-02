Heiraten im Februar, wenn es noch winterlich kalt ist? In diesem Jahr machen gleich zwei Schnapszahl-Daten den Monat interessant. Auch in Hamburg ist die Nachfrage groß – es sind aber noch Termine frei.

Normalerweise ist der Februar kein klassischer Heiratsmonat – doch in diesem Jahr bieten sich zwei Tage besonders an: der 2.2.22 und der 22.2.2022. In Hamburg geben sich an beiden Tagen 70 Paare das Ja-Wort, 50 davon am 22. Februar. Das geht aus Zahlen des Bezirksamts Harburg hervor, das für die Standesämter der Hansestadt zuständig ist.

Noch Termine frei: Beliebtes Hochzeitsdatum bei Hamburgern

Eine Häufung sei aber nicht zu beobachten, erklärt Amtssprecherin Wrenda Kapoor. In den Standesämtern Altona, Harburg und Hamburg-Nord gebe es an beiden Tagen noch freie Termine.

Wie die Nachfrage bei früheren Schnapszahl-Daten war und an welchem Tag bislang die meisten Ehen geschlossen wurden, wird demnach in Hamburg aber nicht erfasst.

Darum wollen sich vielen Hamburger im Februar das Ja-Wort geben

Von Januar bis September 2021 gaben sich in Hamburg nach Angaben des Statistikamts Nord 3504 Paare das Ja-Wort – davon 264 im Februar. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2020 waren es ungefähr 4770 Paare. Vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 noch fast 6000.

Vielleicht fragt sich manch einer, ob der 20.2.2022 nicht auch ein schönes Hochzeitsdatum wäre. Dies ist allerdings ein Sonntag – ein Tag, an dem die sieben Standesämter der Stadt geschlossen haben. (mp/dpa)