Weihnachtsmärkte gibt es in und um Hamburg in Hülle und Fülle. Am Harburger Binnenhafen ist allerdings ein besonderer Außenseiter anzutreffen: der „Ho Ho Ahoi“-Weihnachtsmarkt setzt ganz auf maritimes Flair. Am Freitag fiel der Startschuss.

Noch bis zum 23. Dezember lockt der maritime Weihnachtsmarkt Besucherinnen und Besucher auf den Lotsenplatz am Harburger Binnenhafen – allerdings nur diejenigen, die geimpft oder genesen sind. Die Veranstalter des „Ho Ho Ahoi“ setzen auf die 2G-Regel.

Harburger Weihnachtsmarkt setzt auf maritimes Flair

Geöffnet ist der Markt regulär von 16 bis 22 Uhr, der Eintritt ist frei. Die allgemeine Öffentlichkeit bekommt aber nur jeweils von Mittwoch bis Sonntag Zutritt. Montags und Dienstags können Unternehmen das Gelände für exklusive Veranstaltungen buchen.

Dass hier nicht alles wie auf einem normalen Weihnachtsmarkt ist, fällt spätestens beim ersten Glühwein auf: Statt der üblichen Buden gibt’s auf dem „Ho Ho Ahoi“ Essen und Trinken aus umfunktionierten Seecontainern serviert. Das Karussell für Kinder ist kostenlos – noch eine kleine Besonderheit des maritimen Weihnachtsmarktes.

Für die Unterhaltung der Erwachsenen sollen eine gemütliche Feuerstelle und Live-Auftritte sorgten. Schon zur Eröffnung organisierten die Veranstalter am Freitagabend eine Feuershow und musikalische Auftritte.

Auch die Anreise lässt sich übrigens stilecht organisieren. An jedem Donnerstag und Samstag im Advent schippert ein Barkassen-Shuttle Besucher:innen von den Landungsbrücken an das nahe gelegene Lotsenkai, direkt in den Binnenhafen. Die Tickets gibt’s für 15,88 Euro online zu kaufen. (fbo)