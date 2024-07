Darum freuen sich Hamburgs Hoteliers und Gastronomen riesig auf Taylor Swift

Sie ist ein Megastar, und sie kommt nächste Woche für zwei Konzerte nach Hamburg. Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ist ein Fan von Taylor Swift.

Taylor Swift kommt nach Hamburg und Zehntausende Fans wollen ihr Konzert erleben. Auch aus dem Ausland kommen viele Fans, wie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) feststellt. „Es gab eine verstärkte amerikanische Nachfrage auf dem Markt, den haben wir schon mit dem Start des Vorverkaufs bemerkt“, sagte eine Sprecherin. Das hänge auch damit zusammen, dass die Tickets in Deutschland teils wesentlich günstiger seien als in den USA.

Hamburger Hoteliers und Gastronomen freuen sich auf Fans von Taylor Swift

Gut für die Fans: Die Hotelpreise sind nicht total in die Höhe geschossen. Die Preise seien nicht so hoch wie etwa dem Hafengeburtstag, dem touristisch größten Event der Stadt, sagte die Sprecherin. Es gebe auch immer noch freie Zimmer in der Zeit. Für das Gastgewerbe sei es natürlich gut, wenn ein Star mit solcher Strahlkraft in die Stadt komme.

Taylor Swift wird im Rahmen ihrer „Eras Tour“ am 23. und 24. Juli in Hamburg erwartet. 100.000 Besucher werden bei den Konzerten jubeln. Zuvor spielt sie an drei Abenden in Gelsenkirchen. Am 27. und 28. Juli folgt dann München als letzte Station in Deutschland. (dpa/mp)