Schock für alle, die sich auf „Harry Potter und das verwunschene Kind“ am Wochenende gefreut haben: Am Freitag gab der Veranstalter bekannt, dass die Vorstellungen im Mehr!Theater (Hammerbrook) ausfallen müssen, weil ein Hauptdarsteller und seine Zweitbesetzung erkrankt sind. Erst in der kommenden Woche soll es nach Plan weitergehen.

Aufgrund der Erkrankung eines der Hauptdarsteller und auch der Zweitbesetzung muss „Harry Potter und das verwunschene Kind“ bis einschließlich 19. Dezember pausieren. Eine Sprecherin des Veranstalters „Mehr-BB Entertainment“ bestätigte den Ausfall auf MOPO-Nachfrage. Ab dem 21. Dezember werde der Betrieb gemäß des Spielplans wieder aufgenommen.

„Harry Potter“ muss in Hamburg pausieren

Man sei sich „bewusst, dass wir damit besonders die Menschen, die unser Theatererlebnis als Allererste sehen wollten, sehr traurig machen“, bitte aber um Verständnis, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters an Ticketkäufer:innen, die der MOPO vorliegt. Kurz nach der Premiere bekommt die Theaterfassung der berühmten Zauberer-Sage also schon wieder eine Zwangspause verordnet.

Die Reaktionen der Fans fielen erwartungsgemäß enttäuscht aus. Mehrere User kommentierten bei Instagram, dass sie schon am Donnerstag angereist seien und sich extra Urlaub genommen hätten. Das vierte Mal Umbuchen sei jetzt zu viel des Guten, schrieb eine Userin: „Der Zauber ist für mich leider im wahrsten Sinne des Wortes vorbei“.

Bei einigen „Potterheads“ – so bezeichnet sich die Fangemeinde selbst – kam die Frage auf, wer denn nun die Kosten für Tickets und Hotelübernachtungen übernehme. „Bei Paketen aus Ticket und Hotel gelten die Stornierungsbedingungen des Reiseveranstalters, bei dem diese gebucht wurden“, teilte „Mehr-BB Entertainment“ dazu mit.

Die Tickets sollen „in jedem Fall“ gültig bleiben. Der Kundenservice nehme nun „zu den betroffenen Personen Kontakt auf und informiert sie darüber, wie sie ihre Tickets umbuchen oder stornieren können.“

Nach der Medienpremiere des Theaterstücks waren trotz 2G+ mehrere Corona-Infektionen aufgetreten.