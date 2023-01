Auch an diesem Wochenende dürfen die Hamburger sich über bestes Wetter freuen. Bei strahlendem Sonnenschein und bis zu 25 Grad gibt es am Samstag und Sonntag einiges in Hamburg zu entdecken und zu erleben. Soviel vorab: Es wird laut und bunt. Die MOPO gibt einen Überblick.

Entweder man hasst es oder liebt es: Schlagermove in Hamburg

Am Samstag ist endlich wieder Zeit für den Schlagermove in Hamburg. Ab 15 Uhr ziehen bunt geschmückte Trucks an Feierwütigen vorbei. Am Heiligengeistfeld geht's los. Die Strecke führt über die Helgoländer Allee zu den Landungsbrücken, am Hafen entlang zum Fischmarkt und dann über die Reeperbahn zurück. Im Anschluss findet auf dem Partyareal dann die sogenannte Aftermove-Party statt. Ein riesiges Partyzelt, ein Biergarten und ein abwechslungsreiches Party-Programm sorgen für die total perfekte Stimmung.

Schrille Outfits und gute Laune werden auch dieses Jahr wieder beim Schlagermove erwartet (Archivild).

Was gibt's denn da zu Lachen? Stand-up-Comedy in der HafenCity

Der Überseeboulevard in der HafenCity präsentiert das beliebte Eventformat „Stand-up-Comedy Open Air“. Die Veranstaltung, die jeden zum Lachen bringt, findet am Samstag von 15 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz des Überseequartier-Nord statt. Der Eintritt ist frei. Diese Comedians werden auftreten: Alicia Heldt, Marcel Kösling und Marvin Spencer.

Tanzend über die Elbe schippern: Loveboat Season 2022 beginnt

Endlich steht der Sommer auf Hamburgs Matte. Es ist das perfekte Wetter, um zu elektronischer Musik auf einem Boot zu tanzen und die Elbbrise zu genießen. Wen das anspricht, sollte sich unbedingt Karten für das „Loveboat“ holen. Am Samstag um 19 Uhr geht es los. Zu feinstem House und Tech-House wird bis 1 Uhr auf der Elbe getanzt – Sonnenuntergang inklusive. An den Landungsbrücken / Brücke 7 wird ab- und angelegt. Tickets fürs „Loveboat“ kosten 40 Euro und gibt es hier.

Die „Loveboat“-Partytour gibt es nur dreimal im Jahr. (Archivfoto)

Kühle Drinks und Musik auf dem Altonale-Straßenfest

Nach zwei Jahren Pause ist das Altonale-Straßenfest zurück! Am letzten Festivalwochenende von Freitag bis Sonntag bespielt die Altonale die Straßen Ottensens wieder mit einem leckeren und kreativen Mix aus Handel und Gastronomie, Straßenkunst und -musik. Der Kern des Festes findet in der Neuen Großen Bergstraße (Altona-Altstadt) statt – ringsherum gibt es jedoch auch einiges zu entdecken. Los geht es vormittags um 10 Uhr, das Ende ist um 22 Uhr.

Menschen laufen bei der Altonale in Hamburg durch die Straßen im Stadtteil Altona. (Archivfoto)

Arnoldstraßenfest in Ottensen

Die Anwohner der Arnoldstraße in Ottensen freuen sich, nach zwei Pandemiejahren endlich wieder ein Straßenfest veranstalten zur dürfen. Seit 2005 gehört die Straße zwischen Große Brunnenstraße und Fischers Allee einmal im Jahr nicht parkenden Autos, sondern spielenden Kindern, Flohmarktbesuchern, Nachbarn und Freunden.

Neben einem Flohmarkt mit rund 80 Ständen, gibt es auch ein Live-Musikprogramm. Zahlreiche Bands bereichern das Fest kostenlos mit Musik vielfältigster Stilrichtungen von Samba bis Pop und Reggae. Für kulinarische Versorgung ist ebenfalls gesorgt. Gegrillte Fleisch, selbstgemachte Kuchen und Salate sowie eine kreative Auswahl alkoholfreier und alkoholischer Getränke – hier ist für jedem etwas dabei!

Flohmarkt in Eppendorf

Shoppinglaune? Dann aufgepasst! Am Sonntag findet von 10 bis 16 Uhr auf dem Marie-Jonas-Platz in Eppendorf ein Flohmarkt statt. Anwohner aus Eppendorf und Umgebung locken mit einem bunten Angebotsmix aus Dingen, die sie nicht mehr benötigen. Schnäppchenjäger sollten also unbedingt vorbeischauen. Der Eintritt ist frei.

Abkühlung gefällig? Eiscreme-Festival im Stadtpark

Schleckermäulchen werden hier ganz schön auf ihre Kosten kommen. Das Landhaus Walter in der Otto-Wels-Straße 2 (Winterhude) im Hamburger Stadtpark lädt ein zu einem leckeren „Ice Cream & Sweets Festival“. Für 5 Euro Eintritt können sich Interessierte von 12 bis 19 Uhr Eiscreme und andere Leckereien kaufen. Neben süßen Sünden locken zudem herzhafte Burger und eisgekühlte Sommerdrinks.

Mittsommer-Geschichten in Planten un Blomen

Am Sonntag wird im Musikpavillon in Planten un Blomen von 14 bis 18 Uhr gemeinsam gefeiert. Der Anlass: Die Sommersonnenwende. Die Veranstaltung soll verschiedenste Kulturen vereinen. Initiativen stellen sich mit ihrem diversen Kunst- und Kulturprogrammen vor. Mit dabei: Birds of Babylon, Rap!fugees, Schüler des HSG Wilhelmsburg. Der Eintritt ist frei.

Die Windmühle „Johanna“ öffnet ihre Türen

Am Sonntag ab 14 Uhr öffnet die Windmühle „Johanna“ in der Schönenfelder Str. 99a (Wilhelmsburg) ihre Pforten. Es besteht die Möglichkeit, die Windmühle zu besichtigen – und das Ganze kostenlos. Frisches Mühlenbrot, Kaffee, Kuchen und erfrischende Getränke sorgen für die passende Versorgung. Die Sonnenstrahlen lassen sich im Sommergarten genießen. Also: Seid dabei!

Die Windmühle „Johanna“ erhebt sich aus dem Stadtteil Wilhelmsburg.

Stadtteilfest in Bahrenfeld

Am Sonntag kann man auf dem ersten Bahrenfelder Stadtteilfest Kulinarisches, Aktionen für Kinder und mehr entdecken. Gefeiert wird auch die Eröffnung des Infocenters Science City. Auf der Flohmarkt-Fläche an der Trabrennbahn gibt es ein Schülerlabor & Experimente, Mitmachaktionen für Jung und Alt zu den Themen Verkehr & Mobilität, Essen und Getränke, Musik und mehr zu entdecken.

Außerdem stehen Abenteuer-Touren durch Bahrenfeld, ein Quiz, Glücksrad, Popcorn und mehr auf dem Programm. So kann man von 11.30 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 15.30 Uhr zum Beispiel neurographisches Zeichnen erleben oder um 14 Uhr der Trommelgruppe des „MAO Musikateliers“ Ottensen lauschen. Es gibt eine Fahrrad-Rikscha und Möglichkeiten zum Austauschen und Klönen.

Auswanderermuseum „BallinStadt“ feiert 15-jähriges Jubiläum

Mit historischen Rundgängen, vielen „Lego“-Mitmach-Aktionen im Rahmen der aktuellen „Lego“ Sonderausstellung für Kinder und Familien, einem Grillbuffet oder einer historischen Fotoaktion feiert das Auswanderermuseum am Samstag, den 2. Juli, und Sonntag, den 3. Juli 2022, ein buntes Fest zum 15. Geburtstag des Museums. Das Auswandermuseum befindet sich am Veddeler Bogen 2 (Veddel) . Die Tickets kosten rund 8 Euro, es gibt auch Familientickets ab 21 Euro. Viele der Aktionen sind im Eintrittspreis des Museums inbegriffen. Die Türen sind von 11 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet.