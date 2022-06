Open-Air-Saison startet: Diese Kinos zieht es jetzt raus

Sommer ist in Hamburg ja immer erst dann so richtig, wenn es auch die Kinos nach draußen zieht. Die gute Nachricht: Diese Woche ist es endlich wieder so weit! Mit dem Zeise und dem 3001 startet in den kommenden Tagen die Open-Air-Kino-Zeit.

Das Zeise macht diesen Freitag den Anfang: Im Innenhof des Altonaer Rathauses zeigt das Kino bis zum 30. August aktuelle Filme, Publikums-Hits und jede Menge Premieren – übrigens auch bei Regen (wem das Wetter nicht zusagt, der kann sein Ticket am selben Tag nach 19 Uhr für eine Indoor-Abendveranstaltung im Zeise 1 umtauschen).

„Everything Everywhere All At Once“ eröffnet am 1. Juli das Zeise-Open-Air.

Eröffnet wird das diesjährige Programm mit dem Überraschungs-Erfolg „Everything Everywhere All At Once“ über eine Waschsalonbesitzerin, die plötzlich in Parallelwelten springen kann – und die Welt vor dem Bösen retten muss (1.7., 21.45 Uhr).

In den kommenden Tagen stehen dann unter anderem die Premiere des Dramas „Die Zeit, die wir teilen“ (Hauptdarsteller Lars Eidinger wird als Gast erwartet; 3.7., 21.30 Uhr) und eine „Surf Film Nacht“ an (6.7., 21.45 Uhr). Tickets (10 Euro/Person) gibt’s im Vorverkauf an der Kinokasse im Zeise, auf zeise.de und an der Abendkasse im Rathaus (ab 30 Minuten vor Beginn).

Auch „Filmnächte im Schanzenpark“ starten

Am 7. Juli startet das 3001 mit seinen „Filmnächten im Schanzenpark“ – mit einer Preview der romantischen Komödie „Meine Stunden mit Leo“ (startet offiziell eine Woche später). Einlass ist hier ab 21 Uhr, Filmbeginn ab 22 Uhr. Auch hier steht Aktuelles auf dem Programm, genau wie Klassiker (etwa „The Rocky Horror Picture Show“ am 10.7. oder „La Boum“ am 17.7.). Tickets für 10 Euro pro Person gibt’s im Kino und im Schanzenpark.

Und auch der Verein ElbFilmKunst zeigt wieder Filme unter freiem Himmel. Das Besondere hier: Die Kino-Abende finden an unterschiedlichen Orten im Bezirk Altona statt. Am 1. Juli beispielsweise flimmert der Stummfilm „Blancanieves“ (2012) über eine große Leinwand, die im Goßlers Park in Blankenese aufgestellt wird. Das ganze Programm, alle Orte und Tickets (5 Euro) gibt’s hier.

Nicht mehr lange, dann startet auch das FilmRaum wieder seine Draußen-Saison: Ab dem 22. Juli sollen im Stadtpark Eimsbüttel aktuelle Filme und Klassiker gezeigt werden. Genaueres „folgt in Kürze“, wie das Kino-Team verspricht. Alle Infos gibt es dann hier.