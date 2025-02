„Dankbar und stolz“: Stadtpark-Bühne hat 2025 viel zu feiern

Das Hamburger Stadtpark-Open-Air sorgt seit Jahrzehnten für musikalische Erlebnisse, die es sonst selten gibt. Große Stars in kleiner Runde. In diesem Jahr stehen gleich mehrere Jubiläen an.

Im Hamburger Stadtpark werden in diesem Jahr gleich zwei große Jubiläen gefeiert. Zum einen gibt es das Stadtpark Open Air bereits seit 50 Jahren und zum anderen treten schon seit 100 Jahren Künstlerinnen und Künstler auf der Freilichtbühne vor der grünen Buchenhecke auf. „Wir sind sehr dankbar und stolz, diese einzigartige Location seit fünf Jahrzehnten bespielen zu dürfen“, sagte Ben Mitha.

Winterhude: Stadtpark-Bühne hat 2025 viel zu feiern

Er ist der Geschäftsführer der Karsten Jahnke Konzertdirektion, die seit 1975 die Spielstätte mit Leben füllt. Er selbst habe von klein auf die Konzerte unterschiedlichster Namen und Musikrichtungen auf der Freilichtbühne erlebt und genossen.

„Die Freilichtbühne im Stadtpark hat eine ganz besondere Atmosphäre und dadurch sind schon viele legendäre Konzertmomente innerhalb der denkmalgeschützten Buchenhecke entstanden“, sagte Mitha. Es sei dem Team nun eine große Ehre, dieses Jahr zum 50. Mal die Tore zu einer der schönsten Spielstätten Deutschlands und Karsten Jahnkes „Grünen Wohnzimmer“ aufzuschließen.

Auch 2025 wird es wieder eine Mischung prominenter internationaler, nationaler und regionaler Acts und Künstlerinnen und Künstler geben. Den Auftakt bestimmt – wie üblich – natürlich wieder Lotto King Karl. Am 17. Mai rockt der Hamburger Musiker die Bühne des Stadtparks. Auch das weitere Setting bis Mitte September liest sich abwechslungsreich: Franz Ferdinand, Iggy Pop, Melissa Etheridge, Cypress Hill, Alexander Marcus, Element of Crime, Gregory Porter, Norah Jones, Air Play Moon Safari, Gianna Nannini und Ronan Keating sind nur einige davon. Auch Helge Schneider kommt wieder zum Stadtpark Open Air. Sogar gleich zweimal.

Ort mit 100 Jahren Geschichte

Viele der Künstlerinnen und Künstler spielen dabei oft eines ihrer wenigen Deutschlandkonzerte im Hamburger Buchenrund. Und einige der Konzerte sind bereits so gut wie ausverkauft. Bisherigen Planungen der Veranstalter zufolge schließen dann Max Herre und Joy Denalane Mitte September den traditionsreichen Laden wieder ab.

Als der Hamburger Stadtpark 1914 entstand, sollte er für alle Menschen ein „Ort der körperlichen und geistigen Ertüchtigung“ sein. Die Freilichtbühne war dabei auch dank des Planschbeckens entstanden, wie ein Sprecher der Karsten Jahnke Konzertdirektion sagte. „Die Sand- und Erdmengen, die zu seiner Aushebung aufgeschüttet wurden, ließen eine zu allen Seiten gleichmäßig ansteigende Senke entstehen, die bis heute das Auditorium der Freilichtbühne darstellt.“ Als 1925 die ersten Bands und Ensembles im Stadtpark auftraten, bot noch eine große Ulme Schutz vor plötzlichem Regen. Jetzt steht dort eine überdachte Bühne.

Besondere Freilichtbühne mit Flair

Und unter der spielten schon Musik-Größen wie Ray Charles, Chuck Berry, Little Richard, John Lee Hooker, Johnny Cash, The Who, Peter Gabriel, The Cure, Dire Straits, Herbert Grönemeyer sowie Lady Gaga, The Black Keys, Arctic Monkeys und Olivia Rodrigo. Und jedes Jahr kommen weitere Stars dazu. Im vergangenen Jahr haben rund 160.000 Besucherinnen und Besucher den Konzerten im Stadtpark gelauscht.

Das Stadtpark-Open-Air gilt als eine der schönsten und grünsten Freilichtbühnen. Die Konzertbesucherinnen und –besucher stehen in einem grasbewachsenen, ansteigenden Rondell, das von vier Meter hohen Buchenhecken umschlossen ist. So haben sie oft das Gefühl, den Acts ganz nah zu sein. Das ist vor allem dann besonders, wenn Künstlerinnen und Künstler beim Stadtpark-Open-Air auftreten, die sonst mit Leichtigkeit Arenen füllen.