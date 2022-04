Wohnung mit Elbblick: Darum zieht Dana Schweiger jetzt zurück nach Hamburg

Rückkehr an die Elbe: Dana Schweiger (54) sagt Amerika „Goodbye“ und zieht zurück zum Schweiger-Clan nach Hamburg. Zuletzt war die Ex-Frau von Schauspieler Til Schweiger immer noch in ihre Heimat USA gependelt, hatte mit Tochter Emma aber vor allem in Malibu gelebt. Das steckt hinter dem Deutschland-Comeback:

In der aktuellen „Gala“ sagt die vierfache Mutter, dass vor allem die Sehnsucht nach ihren Kindern der Grund für die Rückkehr war: „In Malibu habe ich mich oft zu weit weg gefühlt, hatte immer Angst, dass irgendwas passiert und ich dann nicht schnell genug hier sein kann. Deswegen beruhigt es mich, wieder nah bei meinen Kindern zu sein.“

Dana Schweiger zieht zurück nach Hamburg

Allerdings führen Emma (19), Lilli (23), Luna (25) und Valentin (26) inzwischen ihr eigenes Leben. Dana: „Früher wollten alle vier immer gleichzeitig etwas von mir. Heute werde ich nicht mal mehr jeden Tag angerufen. Bei mir ist statt totalem Chaos also jetzt komplette Stille.“ Ab jetzt in der gleichen Stadt zu sein, hilft da bestimmt und Mama kann dann bei großer Sehnsucht einfach mal unangemeldet auf der Matte stehen und nach dem Rechten sehen. Dana, die unter anderem eine Firma für Babysachen hat, will in Hamburg in einer Wohnung mit Elbblick wohnen.

Schon während Corona baute Til Schweigers Ex ihre Zelte wieder länger in Hamburg auf – in dessen Villa! Gemeinsam mit Tochter Emma, mit der sie eigentlich in den USA lebte, kam sie einige Zeit bei Til unter. Wieder mit dem Ex unter einem Dach zu wohnen, sei für beide aber in keinster Weise merkwürdig gewesen, wie Dana damals betonte.

So hätten sie sich in ihren Häusern gegenseitig Gästezimmer reserviert. Und auch sonst herrscht bei dem Ex-Paar nach der Trennung sowieso Friede, Freude, Eierkuchen – und eine enge Freundschaft. Wer weiß, vielleicht flammt jetzt bei mehr räumlicher Nähe die alte Liebe sogar wieder auf. Zumindest Dana soll Single sein. (alp/dpa)