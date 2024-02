Dachstuhl im Einfamilienhaus in Flammen – Einsturzgefahr

Großeinsatz für die Feuerwehr am frühen Montagmorgen in Tonndorf. Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses stand in Flammen. Verletzt wurde wohl niemand – aber noch kann das Gebäude nicht wieder betreten werden. Das LKA ermittelt.

Der Notruf ging um 1.13 Uhr bei der Feuerwehr ein. In der Wilsonstraße stand ein Dachstuhl in Flammen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand, unter anderem auch über eine Drehleiter.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Das LKA 45, das Fachkommissariat für Brandermittlungen, wird das Haus aber untersuchen, sobald es freigegeben ist – es gilt als einsturzgefährdet. (rei)