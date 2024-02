Neun Menschen verloren bei dem verheerenden Brand in Valencia ihr Leben, der gesamte Wohnblock wurde von Flammen zerfressen. Ursächlich für die schnelle Ausbreitung war offenbar das in dem Gebäude verbaute Dämmmaterial. Kann sowas auch in Hamburg passieren? Wird der dort benutzte Stoff auch hier verwendet?

Bei besagtem Stoff handelt es sich um Polyurethan, ein Kunstoff, der als PUR abgekürzt wird. Der Stoff wird oft in Schuhsohlen, Lacken oder in Matratzen verwendet, aber auch im Boden – oder eben als Dämmmaterial. Es soll eine außerordentliche Dämmleistung bieten, gilt als langlebig und billig.

Fassadendämmung brennt: „Als ob das Gebäude aus Kork wäre“

Experten halten ihn auch für äußerst gefährlich, weil im Falle eines Brandes sich das Feuer extrem schnell verbreite, ähnlich wie angezündetes Benzin.

In Valencia sorgte der Stoff für ebenjene schnelle Ausbreitung: Flammen zerstörten das mehrgeschossige Gebäude und führten zur Katastrophe: Neun Menschen starben, 15 wurden verletzt, noch immer wird einer vermisst. „Als ob das Gebäude aus Kork wäre, stand es plötzlich in Flammen und wurde in kürzester Zeit zerstört“, so ein Nachbar.

In Deutschland ist Polyurethan nicht verboten. Bis 2006 sei PUR und das sogar noch schneller brennende Polystyrol oft zur Dämmung von Fassaden genutzt worden. „Fangen diese Stoffe an zu brennen, fressen sich die Flammen wie ein Fahrstuhl die Wände hoch“, so ein leitender Feuerwehrmann zur MOPO.

Mittlerweile dürfe PUR hierzulande nur noch mit brennhemmenden Zusatzstoffen in Wänden bzw. Fassaden verbaut werden. Der Beamte: „Überwiegend wird PUR heute nur zur Fußbodendämmung benutzt.“

2017 brannte in Barmbek-Süd ein Penthouse. Damals sorgte auch Dämmmaterial für eine rasante Ausbreitung des Feuers.

In Hamburg kommt es glücklicherweise nicht oft zu Bränden, bei denen das verbaute Dämmmaterial für die schnelle Ausbreitung verantwortlich ist. Der letzte große Brand dieser Art war Mitte Dezember 2017 in Barmbek-Süd: An der Humboldtstraße stand ein auf einem Bunker gebautes Penthouse in Flammen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten 40 Stunden, immer wieder bildeten sich kleine Glutnester, versteckt in den etwa 50 Zentimeter dicken Dämmplatten.