Cyclassics 2023: Alle Infos rund um das große Radsport-Spektakel

Auf die Räder, fertig, los! Die Cyclassics kommen im August wieder nach Hamburg, und die MOPO verrät Ihnen, was Sie über das Radrennen wissen müssen.

Wie jedes Jahr können sowohl Amateur- als auch Profiradfahrer an den Cyclassics teilnehmen. Und wie immer suchen sich die Amateure aus, ob sie 60 oder 100 Kilometer fahren wollen.

Cyclassics 2023: die Strecken

Die Rennen finden am Sonntag, 20. August, statt. Start ist in der Mönckebergstraße. Die 60-Kilometer-Strecke führt die Teilnehmer an der Binnen- und Außenalster entlang, weiter in den Hamburger Westen und über Schenefeld in den Landkreis Pinneberg. Dann geht es zurück über Holm nach Wedel. Zwischen Wedel und Blankenese wartet mit dem Kösterberg die letzte knackige Herausforderung, bevor es über die Reeperbahn in Richtung Zieleinfahrt auf der Mönckebergstraße geht.

Beim Jedermanns-Rennen können sich die Teilnehmer zwischen einer 60 km und einer 100 km langen Strecke entscheiden Bemer Cyclassics/Ironman Germany GmbH Beim Jedermann-Rennen können sich die Teilnehmer zwischen einer 60 km und einer 100 km langen Strecke entscheiden

Die Strecke der Cyclassics 100 führt in diesem Jahr in Richtung Halstenbek und Quickborn mit dem nördlichsten Punkt in Barmstedt, bevor es wieder zurück Richtung Pinneberg und auf die Cyclassics-60-Strecke geht.

Der Start

Die Teilnehmer des 60-Kilometer-„Jedermann-Rennens“ versammeln sich ab 6.45 Uhr an der Mönckebergstraße. Sie fahren dann zwischen 7.30 bis 8.05 Uhr los. Für die Amateurradler, die sich für die 100-Kilometer-Distanz entscheiden, beginnt das Rennen zwischen 8.45 und 9.50 Uhr ebenfalls auf der Mönckebergstraße.

Cyclassics 2023: das große Profirennen

Der Höhepunkt des Tages: das Profirennen, die sogenannten „Cyclassics Pro“. Hier treten internationale Radrennfahrer auf einer 200 Kilometer langen Strecke gegeneinander an. Das Rennen ist eines der zwei in Deutschland stattfindenden Veranstaltungen innerhalb der „UCI World Tour“, zu der auch die allseits bekannten Rennen „Tour de France“ und „Giro d’Italia“ gehören.

Die Profi-Rennfahrer werden von der Mönckebergstraße bis ins nördlichen Wulfsmoor fahren. Bemer Cyclassics/Ironman Germany GmbH Die Profi-Rennradler werden von der Mönckebergstraße bis ins nördliche Wulfsmoor fahren.

Die Radsport-Messe für Fahrrad-Fans

Abgerundet wird das Programm durch eine Messe auf dem Rathausmarkt und dem Jungfernstieg, die bereits am Freitag, 18. August beginnt. Es haben sich 80 Aussteller aus der Lifestyle- und Outdoorbranche angekündigt. Für die Besucher gibt es jede Menge Informationen, Entertainment und Mitmach-Aktionen.

Cyclassics 2023: Die Sperrungen in und um Hamburg

Sowohl für den Zeitraum der Rennen, als auch davor und danach, gibt es rund um die Strecken diverse Sperrungen (alle Sperrzeiten im Überblick gibt es auch auf der interaktiven Karte der Cyclassics 2023). Die Mönckebergstraße wird bereits am Freitag, den 18. August, ab 21 Uhr gesperrt. Am Sonntag wird ab 4.30 Uhr zuerst der Innenstadtbereich gesperrt: der Ballindamm sowie der südliche Abschnitt der Außenalster inklusive der Kennedybrücke.

Ab 6.30 Uhr werden die Sperrungen in Richtung Westen bis Pinneberg erweitert. Betroffen sind hier besonders Lurup, Stellingen, Eimsbüttel, Schenefeld und der Kreis Pinneberg mit Sperrungen auf der Elbgaustraße, Luruper Hauptstraße und Altonaer Chaussee. Später wird die Schenefelder Überführung der L103 am Kiebitzweg, abgesehen von der B431, die einzige Möglichkeit für Autofahrer sein, den eingeschlossenen Bereich zu erreichen. Die letzten Sperrungen für das 60-Kilometer-Rennen werden dann ab 7.15 Uhr entlang der Elbe bis nach Horn errichtet. Hierfür werden unter anderem die Elbchaussee und die Bundesstraße 431 zwischen Hamburg und Holm gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Das Wunder von Hamburg: Schwer erkrankter Athlet schafft Weltrekord

Die Rennstrecken-Erweiterung für das 100-Kilometer-Rennen von Schenefeld bis Barmstedt und von Barmstedt bis Pinneberg bringt Sperrungen wie die der AS Halstenbek-Rellingen ab 8.15 Uhr mit sich. Erst ab 11.45 Uhr kommt es dann zu Sperrungen im nördlichen Teil der Rennstrecke. Dieser Bereich gehört zur Elite-Strecken und erstreckt sich von Barmstedt über die Hauptstraße Richtung Lutzhorn, um dann in einer Schleife über Heidmoor, Mönkloh, Hingstheide und Boke zurück zur Hauptstraße zu führen.