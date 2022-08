Das Wunder von Hamburg: Schwer erkrankter Athlet schafft Weltrekord

„Ich bin so glücklich, es geschafft zu haben“: Jan Bodenbach hat seiner Ankündigung bei den 25. Hamburg Cyclassics Taten folgen lassen. Der im Alter von 15 Jahren an der Bewegungsstörung generalisierte Dystonie erkrankte Hobbysportler meisterte gestern auf dem Rennrad die 100 Kilometer.

Damit ist er der erste Mensch, dem dies trotz der Erkrankung gelungen ist. Dass der mittlerweile 26-Jährige überhaupt auf dem Rad sitzen kann, verdankt er einem batteriebetriebenen Hirnschrittmacher. Kurz nach dem Auftreten der Erkrankung war der gebürtige Ahrweiler zu einem Pflegefall geworden und saß zeitweilig sogar im Rollstuhl.

Cyclassics: Jan Bodenbach meisterte die Strecke über hundert Kilometer

Zwar muss die Leistung noch als Weltrekord anerkannt werden, um unter anderem ins „Guinness-Buch der Rekorde“ eingetragen zu werden, doch das tat Bodenbachs Freude keinen Abbruch. Nach 2:31:35 Stunden hatte er das Ziel auf der Mönckebergstraße erreicht. „Es war cool. Ich bin ja noch nie im Pulk gefahren. Es war ein tolles Erlebnis“, erzählt er.

Rund 14.000 Radlerinnen und Radler nahmen an den Cyclassics teil.

Er habe vor der Veranstaltung und auch unterwegs sehr viel positive Resonanz erhalten – auch von anderen Fahrern, erzählt Bodenbach, „das freut mich am meisten“. Allerdings hätte das Rennen für ihn nach gut zehn Kilometern schon vorbei sein können. „Da hat es ein paar Meter hinter mir doch ordentlich gerumpelt.“

Weltrekord mit Eintrag im Guinness-Buch

Bodenbach war beim Altersklassen-Rennen an den Start gegangen. Im Gegensatz zu früher gab es für die rund 14.000 Frauen und Männer diesmal nur zwei Strecken. Die Hobby-Radlerinnen und -Radler fuhren aus der City in Richtung Hamburger Westen. Die 60 Kilometer führten in den Kreis Pinneberg bis Holm, die 100 Kilometer über Uetersen bis nach Elmshorn. Das Ziel war auf der Mönckebergstraße.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Hirnschrittmacher bei den Cyclassics

Und wie geht’s für Jan Bodenbach jetzt weiter? „Am Abend muss ich wieder an die Steckdose“, sagt er schmunzelnd. Und: „Nächstes Jahr will ich wieder mitmachen, am liebsten über die 160 Kilometer, wenn es die wieder gibt. Ich hätte auch Lust, mal eine Etappe der Tour de France nachzufahren.“ (web/dpa)