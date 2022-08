Cyberattacke? Handelskammer Hamburg online nicht erreichbar

Die Internetseiten der Industrie- und Handelskammer Deutschland (DIHK) und auch der Hamburger Handelskammer sind seit Donnerstag nicht erreichbar. Auch das interne Netzwerk der DIHK ist ausgefallen. Schuld daran ist vermutlich ein Hackerangriff.

„Aufgrund einer möglichen Cyberattacke hat die IHK-Organisation ihre IT-Systeme aus Sicherheitsgründen vorsorglich heruntergefahren“, heißt es auf der Webseite der DIHK. Aktuell werde intensiv an einer Lösung gearbeitet.

Mutmaßliche Hackerattacke auf Handelskammer-Netzwerk

„Sukzessive werden die IT-Systeme nach Prüfung hochgefahren, sodass die Services für Unternehmen dann wieder zur Verfügung stehen“, ist weiterhin zu lesen. Vorerst sind die Handelskammern nur per Telefon oder Fax erreichbar. Die Hamburger Handelskammer schrieb auf Twitter: „Wir melden uns, sobald die Störung behoben ist.“ Das könnte vermutlich Anfang nächster Woche soweit sein, schreibt das „Abendblatt“.

Die Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover, Maike Bielfeldt, hatte der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ gesagt, dass es an einem Arbeitsplatz der Kammern einen Zugriffsversuch auf die Netze gegeben habe, obwohl der Beschäftige in Wirklichkeit im Urlaub war. Daraufhin habe man die Verbindung unterbrochen und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) informiert. (mp)