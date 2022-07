Mehr Frauen gründen in Hamburg – diese Bezirke liegen vorne

Unternehmensgründen bleiben in Hamburg zwar vorrangig Männersache – doch immer mehr Frauen entschließen sich zu diesem Schritt. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Hamburger Handelskammer und des Statistikamtes Nord. Die beliebteste Branche der Neugründer:innen ist der Handel.

28 Prozent aller 2021 in Hamburg gegründeten neuen Firmen gehen auf Frauen zurück, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Gründungsbarometer hervorgeht. Im Vergleich zu 2019 sei der Anteil der Gründerinnen um drei Prozentpunkte angestiegen.

Hamburg: Handelskammer legt Gründungsbarometer vor

Mit dem Gründungsbarometer analysiert die Handelskammer auf Basis von Daten des Statistikamts Nord jedes Jahr die Gewerbeanmeldungen in Hamburg. Exakt 20.211 Neugründungen wurden im vergangenen Jahr gezählt, 2019 waren es mit 20.729 noch etwas mehr Anmeldungen.

Dem gegenüber stehen 10.626 Abmeldungen. Das sind rund 3.300 weniger als 2019. „Mögliche Erklärungen hierfür sind die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis Ende April 2021 sowie die zahlreichen Sofort- und Überbrückungshilfen des Bundes und der Stadt Hamburg“, heißt es dazu von der Handelskammer.

Die Corona-Pandemie habe bei vielen Menschen für neue Geschäftsideen gesorgt und den Mut zur Gründung befeuert. „Zeitlich flexibler zu sein und sich unabhängiger vom Arbeitgeber machen, das sind oft zusätzliche Motivationen für eine selbständige Tätigkeit. Neben den klassischen Gründungsfällen sind durch die Corona-Krise auch innovative Geschäftsideen entstanden“, sagte Niels Pirck, Vizepräses der Handelskammer.

So nahmen die Gründungen im Nebenerwerb, also parallel zum hauptsächlichen Angestelltenverhältnis, 2021 zu. Insgesamt 7482 neue Firmen fallen in diese Kategorie, das entspricht einem Gesamtanteil von 42,5 Prozent. „Diese Form der Gründung bringt viele Vorteile mit sich. Unter anderem, dass man seine Geschäftsidee erstmal am Markt erproben kann und trotzdem die Sicherheit eines monatlichen Einkommens hat“, erläutert Pirck.

In Hamburg-Mitte wurde 2021 am häufigsten gegründet

In Hamburg-Mitte gab es im vergangenen Jahr mit 4636 die meisten Neugründungen. Auf 1000 Einwohner:innen gerechnet entspricht das einer Quote von 15,4 Gründungen – auch das ist Spitze in Hamburg. Bergedorf liegt mit 1107 Gewerbeanmeldungen in absoluten Zahlen hinten, Wandsbek kommt mit 7,2 Gründungen je 1000 Einwohner:innen auf die niedrigste Quote aller Bezirke.

Die mit Abstand beliebteste Branche für Existenzgründungen bleibt nach Angaben der Handelskammer der Handel (3753, 21,32 Prozent). Es folgen das Baugewerbe (2338, 13,28 Prozent) und das Segment der freiberuflichen technischen oder wissenschaftlichen Dienstleistungen (2189, 12,44 Prozent). Schlusslicht sind Neugründungen im Bereich Abwasser und Abfall. Hier zählte das Barometer 2021 ganze 14 Neugründungen, was einem Anteil von 0,08 Prozent entspricht.