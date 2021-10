Erneut gibt es Wirbel um Spenden der Warburg-Bankengruppe an die Hamburger SPD. Die AfD bezweifelt deshalb das uneingeschränkte Aufklärungsinteresse der SPD-Vertreter im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Cum-Ex-Skandal um die Bank.

Die Hamburger SPD hatte im Jahr 2017 von Warburg zehntausende Euro an Spenden erhalten. Allein der von Johannes Kahrs geführte SPD-Kreisverband Hamburg-Mitte soll davon 38.000 Euro von Beteiligungsgesellschaften aus der Warburg-Gruppe erhalten haben.

Cum-Ex: Warburg-Spenden an die Hamburger SPD

Bei einer Razzia Anfang Oktober waren unter anderem die Privaträume des früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs durchsucht worden. Es bestehe der Anfangsverdacht auf Begünstigung. Unter Verdacht stehen auch der frühere Innensenator Alfons Pawelczyk (SPD) sowie die für die Warburg-Bank zuständige Finanzbeamtin.

Die Namen Kahrs, Pawelczyk und die Sachgebietsleiterin der Finanzbehörde sind auch im Paralmentarischen Untersuchungsausschuss zum Cum-Ex-Steuerskandal um die Warburg-Bank immer wieder ein Thema. Laut den Tagebucheinträgen von Warburg-Mitinhaber Christian Olearius, die unter anderem in der „Zeit“ zitiert werden, sollen Pawelczyk und Kahrs für den Banker Berater und Türöffner in die Politik gewesen sein.

SPD-Mitglieder weisen Befangenheit zurück

Spenden müssen durch den geschäftsführenden Landesvorstand geprüft und bestätigt werden. Die AfD-Fraktion wollte am Freitag den Antrag auf eine Befangenheit der Ausschutzvorsitzenden Mathias Petersen und Obmann Milan Pein (beide SPD) stellen, da sie bei einigen dieser Sitzungen 2017 anwesend waren. Beide wiesen eine mögliche Befangenheit im Zusammenhang mit Spenden der Warburg Bank an die SPD zurück.

In einer Erklärung betonten beide, sie hätten am Treffen des geschäftsführenden Parteivorstands am 9. Mai 2017 nicht teilgenommen, bei dem über eine 7500-Euro-Spende der Bank entschieden worden sei. An den weiteren Sitzungen am 21. Februar 2017, bei der insgesamt rund 25.000 Euro angenommen wurden, und am 26. September 2017, bei der rund 20.000 Euro angenommen wurden, hätten sie teilgenommen. Die Spenden seien damals als „unbedenklich“ benannt und angenommen worden. Die Ausschussmitglieder der Fraktionen von CDU und Linken forderten eine weiterführende Aufklärung.

Kurz erklärt: Der Hamburger Cum-Ex-Skandal

Die Hamburger Warburg-Bank war in Cum-Ex-Geschäfte verwickelt. Dabei lassen sich Banken, Investoren oder Aktienhändler Steuern zweimal erstatten, die nur einmal gezahlt wurden. Hamburg ließ 2016 mögliche Steuernachforderungen von 47 Millionen Euro verjähren, weil eine Steuerhinterziehung nicht nachweisbar gewesen sei. Eine weitere über 43 Millionen Euro wurde erst 2017 nach Intervention des Bundesfinanzministeriums eingefordert.

Ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss soll den Vorwurf der möglichen Einflussnahme führender SPD-Politiker auf die Entscheidungen des Finanzamts klären. Vor allem geht es dabei um Hamburgs ehemaligen Bürgermeister Olaf Scholz sowie um Peter Tschentscher, der damals Finanzsenator war.

Scholz (SPD) hatte sich in den Jahren 2016 und 2017 mehrfach mit dem Warburg-Miteigentümer Christian Olearius getroffen. Gegen Olearius liefen da bereits Ermittlungen wegen des Verdachts auf schwere Steuerhinterziehung. Die Treffen mit Scholz waren durch Tagebucheinträge von Olearius bekanntgeworden. Scholz und Tschentscher haben alle Vorwürfe in diesem Zusammenhang zurückgewiesen.

2020 hatte die Warburg Bank schließlich 155 Millionen Euro an Steuerforderungen für die Jahre 2007 bis 2011 beglichen. Dies sei aber „nicht als Schuldeingeständnis zu verstehen“. Vielmehr gehe das Geldhaus weiter rechtlich gegen die Steuerbescheide vor.