Doppelte Impfung, negativer Test – trotzdem infiziert. In Hamburg mussten kürzlich 130 Menschen wegen eines solchen Falls bei einem Reiserückkehrer aus Spanien in Quarantäne. Die MOPO zeigt, wie das passieren kann und warum Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) strengere Einreiseregeln fordert.

Was ist in Hamburg passiert?

Ein Spanien-Urlauber hatte kurz nach seiner Rückkehr zwei Lokale in St. Georg besucht. Er war vollständig geimpft und negativ getestet. Später stellte sich allerdings heraus, dass er sich doch mit dem Coronavirus infiziert hatte – 130 Besucher aus den beiden Lokalen mussten in Quarantäne.

Corona-Fälle im Zusammenhang mit Auslandsreisen nehmen laut der Sozialbehörde seit Anfang Juni zu. Für fast ein Viertel aller Corona-Infektionen in den letzten sieben Tagen, wurde ein Infektionsort im Ausland verzeichnet. Mehr als die Hälfte der Urlauber kamen aus Spanien.

Was fordert Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD)?

Tschentscher fordert, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten mindestens fünf Tage zu Hause bleiben und diese Quarantäne erst nach einem negativen PCR-Test verlassen dürfen. Zur „Bild am Sonntag“ sagte er, dass die aktuell genutzten Antigen-Schnelltests bei Einreisen aus Risikogebieten unzuverlässig seien und schlecht kontrolliert würden.

Wie genau ist der Antigen-Schnelltest bei Geimpften?

Was für die Geimpften gut ist, kann das Testen erschweren: Vollständig Geimpfte, die sich mit dem Coronavirus infizieren, scheiden meist weniger Viren aus. Die geringere Viruslast kann zu einem falsch-negativen Ergebnis bei Schnell- und Selbsttests führen.

Das könnte Sie auch interessieren: Horror-Inzidenz im Karibik-Paradies

Der Schnelltest ist weniger sensibel als ein PCR-Test und braucht eine gewisse Viruslast, um anzuschlagen. „Es könnte so zu Ansteckungen anderer Menschen durch negativ getestete Personen kommen“, sagt Hartmut Hengel, ärztlicher Direktor des Instituts für Virologie der Uniklinikum Freiburg, dem Magazin „Business Insider“. Studien dazu gibt es bisher nicht.

Warum können sich vollständig Geimpfte infizieren?

Eine vollständige Impfung gegen das Corona-Virus schützt laut des Robert-Koch-Instituts (RKI) etwa zu 80 bis 90 Prozent vor einer Infektion. Studien aus Großbritannien zur Delta-Variante legen nahe, dass die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und AstraZeneca auch hier vor einem schweren Verlauf schützen. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer schützte bei vollständiger Impfung zu 96 Prozent, der von AstraZeneca zu 92 Prozent. Der Schutz vor einer generellen Corona-Erkrankung mit Symptomen lag bei Biontech/Pfizer bei 88 Prozent und bei AstraZenca um die 60 Prozent.

Zum Schutz vor der Delta-Variante ist eine vollständige Impfung besonders wichtig. Mit nur einer Spritze lag die Schutzwirkung für beide Impfstoffe bei gerade mal 33 Prozent. Für den Impfstoff von Johnson&Johnson gibt es bislang keine Daten.

Wie häufig erkranken Geimpfte am Coronavirus?

Wie häufig ein sogenannter Impfdurchbruch vorkommt, ist bislang noch nicht erforscht. Das RKI hat seit Februar insgesamt 5374 Fälle (aktuellster Stand 14. Juni) verzeichnet. Im Verhältnis zu allen vollständig Geimpften in Deutschland ist das ein Anteil von 0,01 Prozent.

Wie ansteckend sind vollständig Geimpfte?

Geimpfte spielen nach Einschätzung des RKI bei der Verbreitung des Virus keine wesentliche Rolle. Auf Grundlage der bisherigen Daten sei davon auszugehen, dass geimpfte Personen bei einer Infektion weniger Viren verbreiten. „In der Summe ist daher das Risiko einer Virusübertragung stark vermindert“, so das RKI. Dennoch gibt es ein Risiko, dass infizierte Geimpfte das Virus weitergeben. Bei der ansteckenderen Delta-Variante wird von einer verminderten Wirkung der Impfung ausgegangen. Das RKI empfiehlt daher die Infektionsschutzmaßnahmen wie Masketragen und Abstandhalten weiter einzuhalten.

Wie hoch ist das Risiko, trotz einer Impfung schwer zu erkranken?

Die meisten schweren Verläufe bei Geimpften gab es in Deutschland bisher in der Gruppe der über 60-Jährigen (28 Prozent). Eine aktuelle Studie aus Israel hat untersucht, welche Patienten auch nach einer doppelten Impfung schwer an Corona erkranken. Die Forscher berichten in der Fachzeitschrift „Clinical Microbiology and Infection“, dass fast alle infizierten Geimpften bereits Vorerkrankungen hatten.

Das könnte Sie auch interessieren: Coronavirus in Hamburg: Quarantäne – das ist erlaubt und das nicht

Am häufigsten seien Bluthochdruck (71 Prozent), Diabetes (48 Prozent) und chronisches Nierenversagen (32 Prozent) vorgekommen. Auch Herzleiden, Lungenleiden, Krebs und Demenz gehörten zu den häufigsten Vorerkrankungen. Die meisten der Patienten (61 Prozent) hatten einen schweren oder kritischen Krankheitsverlauf – 22 Prozent starben.