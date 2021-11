Die Corona-Zahlen steigen in ganz Deutschland wieder kräftig an. Auch Hamburg bleibt von dieser Entwicklung nicht verschont. Impfen ist weiterhin das beste Mittel, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die MOPO zeigt, wo Sie sich diese Woche noch die Booster-Impfung holen können.

Am Freitag, den 19. November bietet die Timotheusgemeinde in Horn ganztätig Impfungen an. Ebenso die Gesundheits- und Sozialberatung Haus am See in Rahlstedt von 12.30 bis 18.30 Uhr. Die Handelskammer in der Hamburger Altstadt empfängt von 15 bis 19 Uhr Impfwillige. Auch beim Verein Bergedorfer für Völkerverständigung kann man sich am Freitag zwischen 10.30 und 16.30 Uhr impfen lassen. Wie auch im Tibarg Center in Niendorf von 13.30 bis 19.30 Uhr.

Corona in Hamburg: Hier können Sie sich noch diese Woche impfen lassen

Am Samstag, den 20. November kann man sich im Shopping-Center Hamburger Meile in Barmbek-Süd von 12.30 Uhr bis 18.30 den Piecks abholen, so wie auch im Alstertal Einkaufszentrum in Poppenbüttel von 13.30 bis 19.30 Uhr. Auch die Schule am See, das Haus der Jugend und die Eltern Schule in Steilshoop bieten Impfungen von 9.30 bis 16.30 Uhr an. Ebenfalls kann man sich die Impfung im Elbe Einkaufszentrum und im Phoenix-Center in Harburg von 12.30 bis 18.30 Uhr sowie von 11.30 bis 19.45 Uhr abholen. Darüber hinaus bieten der Jugendtreff im Billebogen sowie das Born-Center in Osdorf Impfungen zwischen 17 und 21 Uhr sowie von 9.30 bis 16 Uhr an.

Am Sonntag, den 21. November gibt es die Möglichkeit sich in der Muslimischen Gemeinschaft in Steilshoop von 11.30 Uhr bis 17.30 impfen zu lassen. Auch der Walddörfer Sportverein in Volksdorf hat seine Türen von 10.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Kurdisch-Islamische Gemeinde in St. Georg sowie die Jump House Holding in Poppenbüttel bieten Impfungen von 12.30 bi 18.30 Uhr sowie von 13.30 Uhr bis 16 Uhr an. Den Abschluss am Sonntag macht die Impfstelle in Wandsbek von 13 bis 21 Uhr.

Bei allen Einrichtungen besteht die freie Wahl des Impfstoffes im Rahmen der geltenden STIKO-Empfehlungen. Das heißt, dass sowohl Biontech als auch Moderna und Johnson&Johnson verimpft werden können. Weitere Impftermine über diese Woche hinaus können auf hamburg.de nachgeschaut werden. (alu)