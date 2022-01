Endlich ein neues Medikament gegen Covid-19 – und dann auch noch aus Hamburg? Der Hamburger Konzern „Evotec“ macht Hoffnung, dass das bald Realität werden könnte. Jetzt hat sogar das Bundesministerium für Bildung und Forschung dafür Förderung versprochen – in Millionenhöhe.

7,5 Millionen Euro – mit dieser Mega-Summe will das Bundesforschungsministerium nun die Arbeit des Konzerns „Evotec“ unterstützen, gab das Unternehmen am Montag bekannt. Der international tätige Konzern mit Sitz am Essener Bogen (Langenhorn) entwickelt pharmazeutische Wirkstoffe.

Corona-Medikament aus Hamburg? Molekül gibt Immunsystem einen Push

Gefördert wird nun die Entwicklung des Medikaments „EVT075“. Es enthält ein Molekül, das eine stärkere Immunantwort gegen Infektionen mit dem Virus Sars-Cov-2 auslösen könnte, so Evotec. In ersten Studien sei die hohe Wirksamkeit des Moleküls bereits belegt worden.

Die Hoffnung: Durch die verstärkte Reaktion des Immunsystems könnte die Viruslast reduziert werden. „Die frühe Verabreichung dieses Biopharmazeutikums kann damit das Risiko eines schweren Verlaufs einer COVID-19-Erkrankung, die einen Krankenhausaufenthalt notwendig macht, möglicherweise signifikant senken“, so Evotec.

Evotec-Förderung: Klinische Studien sollen starten

Mit der millionenschweren Förderung sollen nun klinische Studien an gesunden und an mit mit dem Coronavirus erkrankten Menschen durchgeführt werden, um die Wirksamkeit und optimale Dosis zu erforschen.

„Der Start in das dritte Pandemie-Jahr hat noch einmal verdeutlicht, dass wir neben der weiteren Immunisierung mit Impfstoffen dringend wirksame Medikamente zur Behandlung von COVID-19 benötigen“, so Werner Lanthaler, der Vorstandsvorsitzende von Evotec. „Durch die Verstärkung der Immunantwort und die Verringerung der Viruslast kann unser Molekül den Anteil der Menschen, die mit COVID-19 stationär behandelt werden müssen, reduzieren und damit zur Entlastung der Gesundheitssysteme der Welt beitragen.“ (ncd)