Corona trotz Impfung: So viele Hamburger:innen sind betroffen

Eine Infektion mit dem Coronavirus ist in einigen Fällen trotz vollständiger Impfung möglich. In Hamburg haben sich bisher insgesamt 219 Menschen trotz einer doppelten Impfung mit dem Coronavirus infiziert. Das entspricht einer Quote von 0,03 Prozent.

In weniger als zwei Dutzend Fällen kam es dazu, dass Personen infolge eines sogenannten Impfdurchbruchs im Krankenhaus behandelt werden mussten. Dies teilte die Sozialbehörde auf MOPO-Anfrage mit. „Dass sich Personen nach einer vollständigen Impfung infizieren, ist also bislang weiterhin extrem selten“, sagte Behördensprecher Martin Helfrich.

Hamburger Sozialbehörde: „Keine absolute Sicherheit“

Die Zahlen würden zeigen, dass eine Corona-Schutzimpfung sehr wirksam sei und in fast allen Fällen eine Infektion verhindere. Sollte es doch zu einer sehr seltenen Infektion kommen, werde auch ein schwerer Krankheitsverlauf durch die Impfung verhindert. Für die Kinder, die derzeit nicht geimpft werden können, sei es der wichtigste Schutz, dass sich die Menschen in ihrem Umfeld möglichst umfassend impfen lassen.

„Zugleich ist deutlich, dass es unter den äußeren Bedingungen einer Pandemie keine absolute Sicherheit gibt“, so Helfrich weiter. Da sich das Virus kontinuierlich leicht verändere, sei es wichtig Ansteckungen überhaupt zu vermeiden. Schlecht belüftete Innenräume sollten daher gemieden werden und das Tragen einer Maske beibehalten.