Corona in Hamburg: Trotz sinkender Zahlen: Zwei Bezirke mit hohen Inzidenzen

Hamburg hat am Dienstag die neuen Corona-Zahlen bekanntgegeben. Der aktuelle Inzidenzwert für die Stadt liegt bei 134,4 (Stand: 20. April) und ist damit im Vergleich zur Vorwoche (140,9) erneut gesunken. Die meisten Bezirke gehen diesen Trend mit – doch zwei heben sich mit steigenden Infektionszahlen immer mehr ab. Wie sich die Zahlen in der Woche vom 13. bis 19. April auf die einzelnen Bezirke verteilen, zeigt dieser Überblick.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

Corona in Hamburg: Zwei Bezirke mit hohen Inzidenzen

Den höchsten Inzidenzwert hat auch nach vielen Wochen immer noch Hamburg-Mitte: Er liegt derzeit bei 228,82 und ist damit im Vergleich zur Vorwoche (218,87) erneut gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen sind in dem Bezirk 690 Neuinfektionen hinzugekommen.

Dahinter folgt Harburg: 327 Corona-Fälle zählte der Bezirk in der Woche vom 13. bis 19. April. Auch hier ist der Inzidenzwert gestiegen und hebt sich weiter vom Durchschnitt in Hamburg ab: Der Bezirk zählte binnen sieben Tagen 193 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner. In der Vorwoche hat der Inzidenzwert bei 165,26 gelegen.

Corona in Hamburg: Bezirk Wandsbek schafft Kehrtwende

Platz 3 nimmt in dieser Woche mit einigem Abstand Bergedorf ein. In den vergangenen sieben Tagen wurden im kleinsten Bezirk Hamburgs 177 Neuinfektionen gemeldet. Damit ist der Inzidenzwert aktuell (135,88) niedriger als in der Vorwoche (152,77).

Das könnte Sie auch interessieren: Engpässe auf Intensivstationen: Hamburg nimmt Corona-Patienten aus anderen Ländern auf

Wandsbek belegt in dieser Woche knapp dahinter den vierten Rang: Der bevölkerungsstärkste Bezirk verzeichnet mit einem Inzidenzwert von 133,1 wieder eine Kehrtwende: Vergangene Woche meldete Wandsbek noch steigende Infektionszahlen. Seit dem 13. April sind 587 Neuinfektionen hinzugekommen.

Corona: Inzidenz von Hamburg-Nord liegt unter 100

Altona folgt mit einem Inzidenzwert von 116,25. Die Zahl ist auch in dem Bezirk im Vergleich zur Vorwoche (127,15) gesunken. Vom 13. bis 19. April sind 320 Corona-Fälle hinzugekommen. Seit Beginn der Aufzeichnungen sind damit 9004 Infektionen gemeldet worden.

In dieser Woche rangiert Hamburg-Nord erneut auf dem vorletzten Platz: Der Inzidenzwert im Bezirk sank mit 90,91 Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen wieder unter 100. In diesem Zeitraum vermeldete die Stadt 286 positive Testergebnisse.

Hamburg: Inzidenz in Eimsbüttel sinkt immer weiter

Auf dem letzten Rang liegt wie schon die Wochen zuvor Eimsbüttel. Der Bezirk konnte seinen Inzidenzwert noch weiter von 86,87 in der vergangenen Woche auf aktuell 77,89 senken. Binnen sieben Tagen sind in Eimsbüttel 208 Neuinfektionen gezählt worden.