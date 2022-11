Comedy-Star macht Schluss: In Hamburg startete er seinen legendären Club

Vor 30 Jahren startete er seinen ersten „Quatsch Comedy Club“ in Hamburg, jetzt hört die Komiker-Legende Thomas Hermanns auf – zumindest teilweise. Im Dezember feiert der 59-Jährige seinen Abschied.

„Ich werde mich von der Bühne verabschieden, in den Control-Room gehen und mich verstärkt den Aufgaben als Produzent und Intendant der Live-Clubs und auch neuen Themen widmen“, sagte Thomas Hermanns. Es sei für ihn an der Zeit, dem Nachwuchs das Mikrofon in die Hand zu reichen.

Quatsch Comedy Club: Jubiläumsshow am 12. Dezember

Hermanns, der den ersten „Quatsch Comedy Club“ 1992 in Hamburg eröffnete, gilt als einer der Begründer der deutschen Stand-up-Comedy-Szene. 2002 öffnete dann der zweite Club in Berlin. Mittlerweile gibt es weitere Spielstätten in München, Stuttgart und Nordrhein-Westfalen.

Das könnte Sie auch interessieren: Er verdient Millionen: TikTok-Star ruft Fans spontan zur Elphi – und löst Ansturm aus

Für seinen Abschied gibt es fünf „Mini“-Ausgaben des „Quatsch Comedy Clubs“, die sich verschiedenen Aspekten seines Lebenswerks widmen. Die „Jubiläumsshow – Teil 2“ wird am 12. Dezember im Theater am Potsdamer Platz in Berlin stattfinden und soll auch ein TV-Spezial werden. (mp)