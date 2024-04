Hamburger Star-Comedian plant Mega-Show im Volksparkstadion

Na, das ist mal ein ambitioniertes Projekt: Comedian Chris Tall will das Volksparkstadion voll machen! Der Hamburger plant eine Riesen-Show im Juni 2025.

„Das ist das krasseste, was ich je in meinem Leben gemacht habe“, sagte Chris Tall vor wenigen Tagen auf seinem Instagram-Profil. Eine Woche lang hat er seine Fans auf die Folter gespannt, immer wieder Tipps für seine Mega-Show gegeben.

Am Dienstag war es dann offiziell: Chris Tall tritt mit seiner Show „Laugh Stories“ am 7. Juni 2025 im Volksparkstadion (Bahrenfeld) auf!

Chris Tall will das Volksparkstadion voll machen

Hamburg, das ist Chris Talls Heimat. Zudem ist das Volksparkstadion ein ganz besonderer Ort für den 32-Jährigen – schließlich ist der Comedian bekennender HSV-Fan. „Ich blute blau“, sagt er von sich selbst. Für Tall geht mit dem Auftritt in dem Stadion ein Traum in Erfüllung – als kleiner Junge habe er davon geträumt, als Spieler für seinen Verein aufzulaufen, sagt er.

Nun, aus der Fußball-Karriere wurde nichts („Ich war einfach zu fett“) – dafür lief es mit der Comedy umso besser. Alles fing im Jahr 2013 an, als Christopher Nast – so sein bürgerlicher Name – den RTL Comedy Grand Prix gewann. Es folgten Auftritte im TV und auf großen Bühnen. Heute gilt er als einer der bekanntesten und erfolgreichsten Comedians seiner Generation.

Aktuell tritt Chris Tall mit seinem Programm „Laugh Stories“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf – und geht nun mit dem geplanten Mega-Auftritt im Volksparkstadion in die Verlängerung.

Die Show „Chris Tall – Laugh Stories live im Volksparkstadion 2025“ findet am 7. Juni 2025 statt. Der Vorverkauf startet am kommenden Mittwoch (24. April 2024, 10 Uhr) mit einem exklusiven „Eventim-Presale“. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am kommenden Freitag (26. April, 10 Uhr) an allen autorisierten Vorverkaufsstellen sowie über die bundesweite Ticket-Hotline (01806) 570000. Die Show wird unter anderem von der MOPO präsentiert.