Chinesischer Tesla-Konkurrent zieht an exklusive Adresse in Hamburg

Tesla bekommt Konkurrenz – an einer der besten Adressen Hamburgs: Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio will sich an den Großen Bleichen niederlassen.

Das gab der Immobilienentwickler Art Invest am Dienstag bekannt. Die Firma hat das fünfteilige Gebäude-Ensemble „Alsterfoyer“ in der Straße Große Bleichen 5 erneuert. In direkter Nachbarschaft zum Alsterhaus soll dort das „Nio House“ entstehen.

Das „Nio House“ in Düsseldorf. Auch in Hamburg plant der chinesische Elektroauto-Hersteller einen solchen Showroom. Nio Das „Nio House“ in Düsseldorf. Auch in Hamburg plant der chinesische Elektroauto-Hersteller einen solchen Showroom.

Auf 1800 Quadratmetern soll es einen Showroom mit einem Café und Meeting-Räumen verbinden. Die Eröffnung ist für das dritte Quartal 2024 geplant. In Deutschland gibt es solche „Nio Houses“ bereits in Berlin, Frankfurt und Düsseldorf.

Tesla-Konkurrent Nio plant Standort in Hamburg

Die teure Lage in der Hamburger City passt zum Image des chinesischen Konzerns: Das Unternehmen, in Deutschland seit etwa einem Jahr auf dem Markt, hat vor allem Batterie-Autos der oberen Preisklassen im Angebot. Außerdem will Nio bei der Entwicklung neuer Technologien, darunter autonomes Fahren und vollautomatische Tausch-Stationen für Fahrzeug-Akkus, führend sein.

Das könnte Sie auch interessieren: So viele E-Autos müssen sich in Hamburg einen Ladepunkt teilen

2016 brachte der Hersteller mit dem EP9 eins der schnellsten elektrischen Fahrzeuge überhaupt heraus: eine 1000 Kilowatt (1360 PS) starke Flunder, die es in 2,5 Sekunden von Null auf 100 schafft und bis zu 313 Stundenkilometer Spitze erreicht. Preis des hauptsächlich an eine Handvoll Investoren verkauften Extrem-Sportwagens: weit jenseits von einer Million Euro. Da passt die edle Lage des Showrooms doch. (mp)