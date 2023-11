So viele E-Autos müssen sich in Hamburg einen Ladepunkt teilen

Wer in Hamburg einen öffentlichen Ladepunkt für sein Elektroauto sucht, muss sich den rein rechnerisch mit rund 19 Konkurrenten teilen – ein durchschnittlicher Wert. Deutlich besser sieht es in Schleswig-Holstein aus. Doch der Ausbau der Infrastruktur geht voran, deutlich schneller als in München.

Auf der Suche nach einer Ladesäule für Elektroautos werden Autofahrer in Hamburg recht schnell fündig: Hier gab es im Juni bereits 2374 öffentlich zugängliche Ladepunkte, wie aus Daten des Verbands der Automobilindustrie (VDA) hervorgeht. Damit teilen sich rein rechnerisch 20,3 in Hamburg zugelassene Elektrofahrzeuge – zu dem Zeitpunkt gut 48.230 – einen Ladepunkt.

Im Ranking der Bundesländer landet der Stadtstaat an der Elbe damit im unteren Drittel – auf Platz zwölf der Tabelle. Spitzenreiter ist Sachsen mit einer öffentlich zugänglichen Ladesäule für 13,9 E-Autos, auf Platz 16 landet das Saarland mit einem Wert von 30 Autos pro Ladesäule. Berlin bietet 19,3 E-Autos eine Ladesäule, in München müssen sich 25,6 E-Fahrzeuge einen Ladepunkt teilen.

Ladesäulen pro E-Auto: Hamburg eher Durchschnitt

Doch die Jagd nach einem Ladepunkt dürfte sich monatlich verbessern. Allein zwischen Januar und Juni seien in Hamburg 333 neue Ladepunkte hinzugekommen, wie aus der Erhebung weiter hervor geht. In Berlin waren es 630 und in München 87 neue Ladesäulen.

Das könnte Sie auch interessieren: Achtung, Autofahrer: Das ändert sich jetzt an Hamburgs Ladesäulen

Der Bundesdurchschnitt liegt dem Ranking zufolge bei 21,1 Autos pro öffentlichem Ladepunkt. Spitzenreiter ist die Stadt Ingolstadt (4,2 Autos pro Ladepunkt), den letzten Platz belegt mit Abstand die Stadt Wiesbaden mit 115,7.

Schleswig-Holstein: Relativ viele Ladepunkte für E-Autos

In Schleswig-Holstein gibt es vergleichsweise viele Ladepunkte pro zugelassenem Elektrofahrzeug. So können E-Auto-Besitzer laut VDA mindestens 4028 im Land verteilte Ladepunkte anfahren.

Damit teilen sich rechnerisch 17,1 im Norden zugelassene Elektrofahrzeuge einen Ladepunkt. Im Bundesvergleich steht das Land zwischen den Meeren damit auf Platz fünf der Tabelle. (dpa/mp)