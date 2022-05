Kanal in Hamburg mit Chemikalien verunreinigt: Anwohnerin schlägt Alarm

„Vorsicht an der Osterbek! Irgendwas hat den Kanal verunreinigt!“ Am Donnerstagabend schlug eine Anwohnerin in einer Facebook-Gruppe des Stadtteils Dulsberg Alarm – und postete dazu ein Foto des Baches mit milchig-trübem Wasser. Ist es ein Umweltdelikt?

Milchig-trübes Wasser und der Geruch von Farbe und Lösungsmittel: Die Hamburger Osterbek war am Donnerstagabend stellenweise stark verunreinigt, bestätigte die Feuerwehr der MOPO. Anwohner im Braunsberger Weg in Wandsbek alarmierten gegen 20.45 Uhr Feuerwehrkräfte, die der Ursache auf den Grund gehen sollten.

Hamburgs Gewässer: Wasserschutzpolizei ermittelt

Der Verdacht: Auf einem Grundstück in der Umgebung werden derzeit Sanierungsarbeiten durchgeführt – es wurden mehrere Eimer mit Farbe, Klebstoffen und anderen Utensilien für Sanierungsarbeiten auf dem Gelände gefunden, erklärte die Umweltbehörde der MOPO. Mutmaßlich sind die Stoffe über die Siele in die Osterbek gelangt. Nun ermittelt die Wasserschutzpolizei.

In ihrem Facebook-Post warnte eine Anwohnerin vor der Verunreinigung.

Doch um die Schadstoffe aus dem Gewässer zu entfernen, war es bereits zu spät. Die Siele seien gereinigt und abgesaugt worden, so die Behördensprecherin.

Doch wegen des Regens und der hohen Fließgeschwindigkeit in der Osterbek konnte das Wasser selbst nicht gereinigt werden. Mittlerweile sind die Verunreinigungen weggeschwemmt.