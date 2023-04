Chef will Impfstatus prüfen – und wird mit Besenstiel und Flasche attackiert

Erst mit dem Besenstiel, dann mit einer abgebrochenen Glasflasche: Ein 39-Jähriger soll in einer Logistikfirma im Roßweg (Kleiner Grasbrook) auf seinen Vorarbeiter losgegangen sein. Der Mann habe ihn zuvor nach seinem Impfstatus gefragt. Ab Montag muss sich der mutmaßliche Angreifer vor dem Amtsgericht Harburg verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-Jährigen gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen vor. Am Morgen des 12. Januar 2022 soll der Angeklagte seinen Chef mit einem Besenstiel auf den Kopf geschlagen haben. Der Mann wollte im Auftrag des Firmeninhabers den Impf- und Teststatus des 39-Jährigen überprüfen, was dieser ablehnte.

Hamburg: Mann soll mit Flasche auf Chef losgegangen sein

Nach dem Angriff habe der Chef den Angeklagten nach Hause geschickt. Dieser sei zunächst auch in die Mitarbeiter-Umkleide gegangen, dann jedoch zurückgekehrt – mit einer abgebrochenen Glasflasche in der Hand.

Die Flasche habe der 39-Jährige seinem Chef wuchtig auf den Kopf geschlagen. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde. (vd)