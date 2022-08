„Casse-Croûte“: Wiedereröffnung mit Promis – das ist neu auf der Speisekarte

Die Gänsemarkt-Passage in der Innenstadt wird im September abgerissen. Auch das beliebte Restaurant und Bistro „Casse-Croûte“ musste sich deshalb eine neue Bleibe suchen. Nach rund acht Monaten Umbau ist es jetzt umgezogen. Dienstag wird in der ABC-Straße große Wiedereröffnung gefeiert – mit dem bekannten Mix aus norddeutscher und französischer Küche und vielen Promis.

Das „Casse-Croûte“ ist seit mehr als 20 Jahren eine Gastro-Institution in der Hamburger Innenstadt. Doch im März mussten alle Mieter die Gänsemarkt-Passage verlassen. Das Team des „Casse-Croûte“ hat in der ABC-Straße eine neue Location gefunden – in den ehemaligen Räumen des indischen Restaurants „Shalimar“. Der Umbau startete schon im Januar.

„Wir bleiben unserer klaren Linie mit norddeutscher und französischer Küche auch weiterhin treu“, sagt Geschäftsführerin Nina Strathmann (36) zur MOPO. „Unsere Klassiker wie Wiener Schnitzel und Ente und Gans im Winter werden bleiben. Als Neuheit haben wir Meeresfrüchte-Platten und neue vegane und vegetarische Gerichte auf der Karte.“

„Casse-Croûte“ in Hamburg feiert Wiedereröffnung

Drinnen gibt es nun 80 Plätze, draußen auf der Terrasse 60. „Auf den Außenbereich sind wir besonders stolz“, sagt Nina Strathmann. „Drinnen hängt viel moderne Kunst, das ist unsere Leidenschaft. Die Gemütlichkeit von vorher wird man auf jeden Fall wiederfinden.“

Dienstag wird große Wiedereröffnung mit 700 Gästen gefeiert. Promis wie Steven Gätjen, Susanne Böhm, Verena Kerth, Claudia Obert, Dana Schweiger, Lilli Hollunder-Adler, Marion Fedder und Christine Deck stehen auf der Gästeliste. Mittwoch ab 12 Uhr ist das „Casse-Croûte“ dann auch wieder für alle Gäste geöffnet.

ABC-Straße 44-46 (Neustadt), Mo-Fr 12-23 Uhr, Sa 17-23 Uhr, Tel. (040) 34 33 73, www.casse-croute.de