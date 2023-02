Ob als kleiner Imbiss in der Mittagspause oder als nächtlicher Snack für Partygänger: eine Currywurst geht immer! Fast-Food mit Kultstatus. Aber wo gibt es in Hamburg die besten Currywürste? Die Gastro-Profis Patrick Rüther (49) und Tim Koch (51) haben es der MOPO verraten – von klassisch über edel bis hin zu vegan.

Vesna Müller (56) vom Klassiker „Imbiss bei Schorsch“ Florian Quandt Vesna Müller (56) vom Klassiker „Imbiss bei Schorsch“

Imbiss bei Schorsch

„Echte Imbisskultur seit 1961 direkt am Grünen Jäger! Vielleicht ist es auch Hamburgs kleinster Imbiss. Hier sind wir oft an unseren Cheatdays – und auch vor jedem Pauli-Spiel. Die tolle, leicht süßlich schmeckende Currysoße ist selbstgemacht. Sie hat immer die gleiche gute Qualität und kommt, das ist selten geworden, ohne zusätzliches Currypulver obendrauf aus. Perfekt auch zum Schaschlik. Hier gibt es keine Fritteuse und somit auch keine Pommes, darum probiert mal den Kartoffelsalat.“

Beim Grünen Jäger 14 (St. Pauli), Mo-Do 10.30-23 Uhr, Fr und Sa 10.30-1.30 Uhr, So 10.30-22 Uhr, Tel. (040) 43 09 19 25, www.imbiss-bei-schorsch.de

Marc Lüllemann (30) ist der Chef vom „Mini-Grill“ Florian Quandt Marc Lüllemann (30) ist der Chef vom „Mini-Grill“

Mini-Grill

„Kennt nicht jeder, ist aber neben ‚Imbiss bei Schorsch‘ auch eine der ältesten Buden Hamburgs. Seit 1966 werden hier Currywurst und Hähnchen in perfekter Imbissmanier gegrillt. Probiert auch mal den hauseigenen Gurkensalat und schaut euch von den Außenplätzen das bunte Treiben auf der Clemens-Schultz-Straße an!“

Clemens-Schultz-Str. 79 (St. Pauli), Mo-Fr 11-21 Uhr, Sa 12-20 Uhr, So 14-20 Uhr, Tel. (040) 31 717 18, www.mini-grillhamburg.de

Michael Weißenbruch (59), Inhaber von „Curry Pirates“ Florian Quandt Michael Weißenbruch (59), Inhaber von „Curry Pirates“

Curry-Pirates

„Hier gibt es die größte Vielfalt an Currywürsten und die meisten geschmacklichen Variationen. Es können unterschiedliche Würste – von Schwein über US-Beef, Salsiccia und Merguez bis hin zur Kalbsfilet-Wurst (Vorbestellung!) – gewählt werden. Alles mit geilen Beilagen und Soßen, echt lecker. Wir wären noch häufiger dort, wenn die Öffnungszeiten nicht etwas herausfordernd wären.“

Mozartstraße 23 (Barmbek-Süd), Di-Fr 12-14.45 Uhr und 17-19.45 Uhr, Sa 12-17 Uhr, Tel. (040) 28 78 06 61, www.curry-pirates.de

Mitinhaber Damun Dadgar (32) verkauft vegane Currywurst bei „Apple & Eve“ Florian Quandt Mitinhaber Damun Dadgar (32) verkauft vegane Currywurst bei „Apple & Eve“

Apple & Eve (vegan)

„Direkt an der Sternschanze sind die Mädels und Jungs von Apple & Eve immer besser besucht. Wenn wir unsere veganen Kolleginnen und Kollegen in der Mittagspause dabei haben, landen wir dort und können neben Burgern, Salatkombis und Schnitzeln auch eine vegane Currywurst – sie besteht aus Erbsenprotein – essen. Für uns aktuell die leckerste vegane Currywurst mit einer fruchtig-süßen Currysoße, wahlweise mit klassischen Pommes oder Süßkartoffel-Pommes mit Trüffelmayo.“

Schanzenstraße 107 (Sternschanze), Di-So 12-21.30 Uhr, Tel. (040) 41 35 25 78, www.appleeve.de

Millerntor FC St. Pauli

„Die Stadionwurst beim FC St. Pauli kommt von unserem lieben Partner Martin Hagen und ist die wahrscheinlich beste Stadionwurst Deutschlands! Muss man noch mehr sagen?! Richtig gute Qualität, die bei Derby-Siegen gegen den HSV am besten schmeckt. An Spieltagen im Millerntor und darüber hinaus auch ab dem 17. August als Mittagstisch (auch vegetarisch!) im Clubheim erhältlich – wenn die Pforten offen sind, versteht sich.“

Millerntor-Stadion: Harald-Stender-Platz 1 (St. Pauli), Mo-Fr 12.30-14 und 17-23 Uhr, Tel. (040) 31 78 749 50, www.fcstpauli.com

Die Gastro-Experten Patrick Rüther (l.) und Tim Koch haben der MOPO verraten, wo sie am liebsten Currywurst essen. Patrick Sun Die Gastro-Experten Patrick Rüther (l.) und Tim Koch haben der MOPO verraten, wo sie am liebsten Currywurst essen.

Die beiden Tester:

Die Gastro-Profis Patrick Rüther (49) und Tim Koch (51) entwickeln und konzipieren mit ihrem Unternehmen „tellerrand consulting“ neue Gastronomie-Objekte. Patrick Rüther hat unter anderem die „Bullerei“ und das Braugasthaus „Altes Mädchen“ mitgegründet. In seinem Restaurant „Überquell“ am Hamburger Hafen gibt’s neapolitanische Pizza und Bier aus der hauseigenen Brauerei. Tim Koch hat seit seiner Kindheit eine Leidenschaft für Currywurst. Er gründete „Bobby&Fritz“, ein Currywurst-Systemgastronomie-Konzept mit rund 40 Standorten. Und brachte mit Freunden den eigenen Ketchup „Körrisaft“ auf den Markt. Aktuell schreibt er an einem Currywurst-Lexikon und arbeitet an der Realisierung eines Currywurst-Museums im Ruhrgebiet.

Überquell: St. Pauli Fischmarkt 28-32 (St. Pauli), Mo-Fr ab 17 Uhr, Sa und So ab 14 Uhr, Tel. (040) 33 44 212 60, www.ueberquell.com