Messe in Hamburg: Ein Camper für mehr als eine halbe Millionen Euro?

Das Wetter in Hamburg ist scheiße. Urlaub, irgendwo mit Sonne, das wärs jetzt. Aber wie, wo und wann? Um das zu beantworten ist die Messe „Reisen & Carvaning Hamburg“ in der Stadt. Dort kann man sich E-Fahrräder kaufen, Türkeiurlaube buchen oder ein wahres „Schnäppchen“ schlagen: Ein Camper mit Küche, Schlaf- und Wohnzimmer für etwa 700.000 Euro.

77.000 Quadratmeter, das ist die Fläche von 32.083 Einmanzelten. So groß ist die Caravan-Messe, die am Mittwoch in Hamburg beginnt. In vier Bereichen auf der Hamburger Messe kann man dem drögen Hamburger Winterwetter entfliehen.

Glamping: Luxus-Camping

Campen klingt nach Zelt, Gasherd und Rückenschmerzen. Die Lösung: Glamping statt Camping. Das ist fast das gleiche – nur in bequem und teuer.

Für 155.463,00 Euro bekommt man hier einen kleinen Transporter mit zwei Schlafmöglichkeiten. Und mit Allrad – damit kann man auch durch schwieriges Gelände im Doppelbett schlafen.

Das interessante an dieser Preisklasse: So teure Camper sind oft Spontankäufe. Darunter, bei Fahrzeugen um die 80.000 Euro braucht es oft Finanzierungen. Dann dauert der Kaufprozess manchmal Jahre. Wer sich einen teuren Caravan, einen für den Preis einer ganzen Wohnung kauft, nutzt dafür sein Festgeldkonto. Er hat das Geld auf der hohen Kante. Dann geht der Kauf schnell.

Der Morelo Empire Liner 98mb ist noch einmal eine Nummer größer. Das ist kein umgebauter Springer, das ist ein umgebauter Bus. Er hat ein separates Schlafzimmer mit Doppelbett, ein eigenes Bad mit Dusche, eine Wohnküche. Für etwa 700.000 Euro bekommt Camping hier eine ganz neue Bedeutung.

Outdoor-Liebe geht durch den Magen

Nicht nur Luxus-Camping wird auf der Messe vorgestellt: Auf der „Genussreise“ können Besucher lecker essen. Hier steht Dennis Walter Ludwig vor seinem Grill. Bei Ludwig-Grill, seiner Firma, geht es längst nicht nur um die Wurst. Er ist in Hamburg, um sein BBQ-Catering vorzustellen. Er bekocht sie alle: Firmen, Privat-Events, Messen. Sternegrillen nennt er das.

Fahrräder, wo das Auge hinschaut

Wer nach dem Essen ein schlechtes Gewissen hat, kann in den Fahrradbereich gehen. Wo das Auge hinschaut, sieht man hier die neuesten Fahrrad-Trends. Leistungsstarke E-Bikes, Lifestyle E-Bikes und handliche E-Bikes.

Für so ein schickes Fahrrad zahlt man mehrere tausend Euro. Die Modelle kann man im Fahrradparkour in der Halle ausprobieren, dann sieht man, ob sie gut in der Kurve liegen. Neben Rädern findet man hier auch alles Zubehör, dass das Radlerherz begehrt.

Die „Reisen & Caravaning Hamburg“ ist noch bis Sonntag, den 11. Februar, geöffnet.