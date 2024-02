Gastro, Sport, Kultur: Stadt sucht Mieter für bekannte Partylocation

Es war eine angesagte Partylocation, doch das Gebäude rottete zuletzt vor sich hin, stand mehr als drei Jahre lang leer – das soll sich jetzt ändern: Ein neuer Mieter wird für das „Café Seeterrassen“ gesucht!

Das Bezirksamt Mitte kaufte die idyllisch in Planten un Blomen auf St. Pauli gelegene Immobilie im vergangenen Jahr. Am Montag startete das sogenannte Interessensbekundungsverfahren.

Gastro, Sport und Kultur: Mieter vom „Café Seeterrassen“ gesucht

Gesucht wird ein Mieter, der voraussichtlich für zwei Jahre eine Teilfläche von 200 Quadratmetern nutzen soll. „Es sollen dort vorzugsweise Angebote für Gastronomie, Sport und Bewegung sowie Kultur angeboten werden“, heißt es in einer Mitteilung des Bezirksamts.

Perspektivisch soll das Gebäude umfassend saniert werden, auch in Zukunft sei eine gastronomische Nutzung geplant, so das Bezirksamt. „Wir möchten mit der Zwischennutzung wieder Leben ins Café Seeterrassen bringen“, sagt Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer (SPD). In den vergangenen Monaten hätten sich schon viele Interessierte gemeldet. „Die Zwischennutzung ist für einen Zeitraum von rund zwei Jahren angedacht, bis dahin soll der umfangreiche Planungs- und Genehmigungsprozess für die Sanierung abgeschlossen sein.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nazi-Zentrale, US-Konsulat, Ladenhüter: Warum keiner dieses Prachtstück kaufen will

Das „Café Seeterassen“ wurde vom Hamburger Architekten Ferdinand Streb entworfen und entwickelte sich seit den 50er-Jahren zu einem beliebten Ausflugsziel im Grünen. Das Café steht seit dem Sommer 2020 leer – man hatte so starken Schimmel entdeckt, dass eine Nutzung nicht mehr möglich war. (mp)