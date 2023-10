Bye Bye, DT3! Hochbahn schickt U-Bahnen nach 55 Jahren in Rente

Vor allem auf der U1 haben die Züge vom Typ DT3 das Hamburger Stadtbild mehr als fünf Jahrzehnte lang geprägt: Die Hochbahn ließ die Serie einst extra für die längste U-Bahn-Linie der Stadt anfertigen. Auf der U3 waren die Züge oft unterwegs. Dort erleben sie nun ihre allerletzte Fahrt – mitten hinein in die Rente.

Silbergrau mit roten Elementen, mit diesem typischen Design fuhr der DT3 über Jahrzehnte auf Hamburgs Gleisen. Selbst die modernen DT5-Züge (seit 2016) sind noch in dieser Farbgestaltung gehalten. Seit Anfang September aber sind die historischen U-Bahnen nicht mehr unterwegs: Die letzten 13 DT3-Züge wurden ausgemustert, nachdem ein Isolationsschaden an einem Fahrzeug aufgetreten war. Die Reparatur war wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll.

Hochbahn: DT3-U-Bahnen nach 55 Jahren ausgemustert

Elf der 13 ausgemusterten DT3 werden nach Angaben der Hochbahn verschrottet. Zwei werden abgestellt, um in Zukunft an die historische Baureihe erinnern zu können.

Zum Abschied des 55 Jahre alten Zugtypen gibt es am 15. Oktober noch vier letzte Fahrten auf der U3. Ab 13 Uhr starten die Touren zu jeder vollen Stunde, hieß es. Ausgangspunkt ist die Haltestelle Schlump. Ein normales gültiges HVV-Ticket reicht für die Mitfahrt. Der Zu- und Ausstieg ist, wie gewohnt, an allen Haltestellen der U3 möglich.

In der Spitze umfasste die DT3-Flotte 127 Fahrzeuge. Vor allem an die Kunstledersitze und die Beschleunigung dürften sich die Hamburger:innen noch lange erinnern: Durch den Antrieb auf allen Achsen war der DT3 mit maximal 90 km/h in der Spitze sogar schneller als die heutigen Züge vom Typ DT5 mit 80 km/h.

Aktuell setzt die Hochbahn 126 Fahrzeuge vom Typ DT4 (seit 1988) und 163 vom Typ DT5 ein. Im kommenden Jahr will das Unternehmen einen Auftrag für die neue Reihe DT6 vergeben. Deren Züge sollen auf der neuen Linie U5 sogar vollautomatisch fahren können.