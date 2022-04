Burlesque-Star Belle la Donna: Bald unter der Haube – so schick wird ihr Brautkleid

In ihrem Salon „Stand by me“ an der Hein-Hoyer-Straße (St. Pauli) verpasst Kiezfriseurin und Burlesque-Künstlerin Belle La Donna ihren Kundinnen regelmäßig den edlen Look der Fünfziger, nun stand die 35-Jährige selbst im Rampenlicht – beim Brautkleid-Shopping. Im November traut sich die Künstlerin – und ließ sich nun die edle Traumrobe auf den Leib schneidern.

Rosa Haarpracht, kunstvolle Tattoos – und ganz viel Glitzer: Mit ihrem extravagantem Look ist Belle mittlerweile eine feste Größe in der kunterbunten Kiez-Familie um Eve Champagne und Co. Also klar, dass für den wichtigsten Tag im Leben der Glitzerfee, wie sie sich selbst gerne bezeichnet, auch kein Kleid von der Stange in Frage kommt.

Belle la Donna mit Designerin Ella Deck.

Im November heiratet sie ihren Verlobten Björn, mit dem sie seit mehr als zwei Jahren zusammen ist, in einem Schloss in Mecklenburg-Vorpommern. „Er ist mein Ruhepol und hält mir immer den Rücken frei“, schwärmt die Friseurin von ihrem Liebsten. Am Anfang war sie gar nicht so sicher, aber fühlte sich sehr hingezogen zu dem Handwerker. „Sonst hatte ich meistens Musiker oder Künstler an meiner Seite und dann kam er.“ Aber spätestens als er ihr eine Torte baute, aus der sie auf einem Burlesque-Event auf der Bühne sprang, war alles geklärt.

Burlesque-Star Belle la Donna heiratet im Kleid von Ella Deck

Kein Können an der Säge, aber dafür an der Nähmaschine hat die Hamburger Brautkleid-Königin Ella Deck, die unbedingt Belles Kleid schneidern sollte.„Ich hatte keine genauen Vorstellungen, aber für mich war klar, dass Ella mein Kleid schneidern sollte, ich kenne sie und ihren Style gut und liebe ihn.“ Einzige Inspirationsquelle: das Brautkleid von US-Sängerin Gwen Stefani. Und ganz im Stile des Mega-Stars ließ sich Belle vom TV beim Brautkleid-Shopping begleiten: Im Studio von Ella Deck filmte sie am Donnerstag das Team der Vox-Show „Zwischen Tüll und Tränen“.

Und welches Kleid ist es jetzt geworden? „Ich habe mich von den Kleidern, die hier hängen, inspirieren lassen und daraus schneidert Ella mir jetzt meine eigene Maßanfertigung. Es wird sehr tülllastig, natürlich mit Glitzer und rosa Elementen. Und es wird doch mehr Chichi, als ich eigentlich wollte. Mein Showgirl-Herz hat dann doch höher geschlagen“, so Belle.

Und legt die Friseurin bei ihren Haaren am großen Tag selbst Hand an? „Ja, ich mache die Haare selber, eine Freundin hilft mir aber dabei und beim Make-Up. Ich werde einen großen Zopf tragen und einen dicken Schleier. Und natürlich bleiben die Haare rosa.“ Die rund 60 Gäste und ihr Bräutigam werden mit Sicherheit von den Socken sein, wenn die Glitzerfee als wunderschöne Braut durch den Schlossgarten schreitet.