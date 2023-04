Burger King setzt in Hamburg jetzt auf „Fine Fast Food“: Was die Edelburger taugen

Fast Food – das verbinden die meisten Menschen mit einem ungesunden Menü, wenn’s mal schnell gehen muss. Fettig, nicht besonders lecker und einigermaßen preiswert. Diesem Image will die Kette Burger King jetzt entgegenwirken. Unter dem Motto „Fine Fast Food“ will man jetzt für frischen Rucola, Harissa-Sauce und eine gediegene Atmosphäre stehen. Die MOPO hat den ersten Burger der neuen Reihe exklusiv vorab getestet.

Dem einen oder anderen mag die „King’s Selection“-Reihe bei Burger King schon bekannt sein. Unter dem Namen werden bereits seit einiger Zeit Burger mit Brioches, Harissa-Sauce und Zwiebelringen verkauft, die das Fast-Food-Image ein wenig aufpeppen sollen. „Jeder Hamburger kennt Ottos oder Dulf’s Burger. Das sind Läden, in denen man sich in Ruhe hinsetzt, ein Bier zu seinem Burger trinkt und quatscht. Dieses Gefühl holen wir in unsere Restaurants – auch wenn es immer noch schneller geht als bei den zuvor genannten“, sagt Burger-King-Marketing-Chef Klaus Schmaeing.

So schmeckt der neue Burger von „Burger King“

Zu den bereits bekannten „King’s Harissa“, „King’s Harissa Double“, „King’s Champ ’n‘ Cheese Double“ und „King’s Champ ’n‘ Cheese Beef“ gesellt sich jetzt der erste Hähnchen-Burger der Reihe: der „King’s Selection Crunchy Pepper Chicken Burger“. Ab Dienstag ist er offiziell im deutschen Sortiment von Burger King.

Tim Lenke, „Burger King-Innovation Manager“, in einer Filiale in Mundsburg. Patrick Sun Tim Lenke, „Burger King“-Innovation-Manager, in einer Filiale in Mundsburg.

Auf dem Burger-Brioche liegen nicht nur die obligatorischen Tomaten und Gurken und der Käse, sondern auch eine Joghurtsauce mit Pfeffernote und ein knuspriges Hähnchen-Patty. Das gefällt beiden MOPO-Reportern gut – Highlight ist der Rucola, den der Koch und Burger-King-Innovation-Manager Tim Lenke als besonders frisch anpreist.

Das könnte Sie auch interessieren: Star-Köchin verlässt überraschend Hamburg – das ist ihr Nachfolger

Um die neun Euro muss man für den nun Burger hinlegen, im Menü bis zu zwölf. Wie viel genau, das können die Franchise-Nehmer selbst entscheiden.