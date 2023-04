Garnelen-Tatar, Schwertfisch-Carpaccio: In ihrem Restaurant in Pöseldorf bringt Anna Sgroi Gourmet-Küche aus Sizilien auf den Tisch. Doch damit ist bald Schluss! Schon Ende April schließt die Spitzenköchin ihr Lokal an der Milchstraße. Was ihre neuen Pläne sind und welcher bekannte Promi-Wirt das Restaurant übernimmt.

Anna Sgroi ist eigentlich Friseurin, doch seit 35 Jahren arbeitet sie in der Küche – und steht schon lange für raffinierte Gourmet-Gerichte. Über Jahre wurde die gebürtige Italienerin mit einem „Michelin“-Stern ausgezeichnet. Nun, am 29. April, schließt die 63-Jährige ihr Restaurant „Anna Sgroi“ an der Milchstraße.

Anna Sgroi zieht sich aus ihrem Restaurant zurück

„Ich habe immer gern in der Küche gearbeitet, ich liebe diesen Job“, sagt sie zur MOPO. „Aber irgendwann muss man eben den richtigen Zeitpunkt erwischen, um aufzuhören.“ Ihre Pläne: „Ich möchte jetzt gern mehr Ruhe und Zeit für mich haben“, so Sgroi. „Erstmal werde ich einfach eine Pause machen und etwas reisen, nach Italien und Asien.“

Einen Nachfolger für ihr Restaurant gibt es auch schon: Der Promi-Wirt Claudio Spinsanti wird hier am 1. Mai wieder sein „Portonovo“ eröffnen. 15 Jahre lang hatte er das Lokal an der Alster betrieben, musste im März aber raus. Reservierungen nimmt sein Team schon jetzt entgegen. Auf der Webseite schreibt er: „Wir freuen uns, Sie an der Milchstraße wieder begrüßen zu dürfen!“