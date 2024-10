Bunte Tüte mit Wind und Regen: So wird das Wetter am Wochenende

Am Wochenende wird es wieder frisch und windig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat stürmische Böen, kühlere Temperaturen und Niederschlag für Hamburg und Schleswig-Holstein vorhergesagt.

Am Freitag komme es zu Höchstwerten von 13 Grad mit wechselnden Schauern, die sich im Laufe des Tages bessern. An der See weht ein frischer Wind von Westen mit Böen zwischen 75 und 85 Stundenkilometern. Die Schauer an der Nordsee schwächen ab und verlagern sich in der Nacht zum Samstag Richtung Norden. Am Samstag tagsüber halten sich die Temperaturen dann, und es bleibt überwiegend trocken.

In der Nacht zum Sonntag verdichten sich die Wolken ostwärts, von der Nordsee verstärke sich schauerartiger Regen. An Küstenregionen können vereinzelt Gewitter auftreten. Stürmische Regenschauer und schwacher bis mäßiger Nordwest- bis Westwind kann Hamburg am Sonntag erwarten.

Hochdruckgebiet Vincent

Grund für die Wetterberuhigung sei Hochdruckgebiet Vincent, das uns heute von Westen her erreicht und in der Nacht ostwärts weiterzieht. Dabei werden die Wolken weniger, es bildet sich teils Nebel. „Bei längerem Aufklaren in der Nacht kühlt die Luft aber stark aus und gebietsweise droht leichter Frost bis -2 Grad über der Mitte und im Osten Deutschlands“, erklärt Jacqueline Kernn von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes. Es empfehle sich daher, empfindliche Pflanzen abzudecken. In der kommenden Woche könne sich jedoch wieder deutlich mildere Luft durchsetzen.

Am Montag bleibt das Wetter ähnlich dem des Wochenendes – mit Tageshöchstwerten um 12 Grad und zeitweise mit Niederschlag. (mp)