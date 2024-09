Hamburg hat Platz für 100 neue Windräder – das hatte Bürgermeister Peter Tschentscher schon vor zwei Jahren vollmundig angekündigt. Jetzt wurden erste Gebiete benannt, wo sich ein Teil der Rotoren in Zukunft drehen könnte. Hamburg will die Ausbauziele sogar fünf Jahre früher erreichen, als vorgegeben. Unverständlich: Alle fordern Windkraft im Hafen, doch Hamburg weist dort keine einzige neue Fläche aus. Warum ist das so?