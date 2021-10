Behördengänge sind oft nicht unbedingt mit Freude verbunden. Mit einigen ihrer Kundenzentren sind Bürgerinnen und Bürger aber auch vollends zufrieden. Hamburgs Ämter gehören allerdings nicht dazu.

Sie schneiden im deutschlandweiten Vergleich nicht besonders gut ab: Wie ein aktuelles Ranking des Verbraucherschutzverbands Berlin/Brandenburg (VSVBB) zeigt, erhalten Hamburgs Kundenzentren eine durchschnittliche Bewertung von 3,2 von fünf möglichen Sternen. Damit liegt die Stadt unter dem Bundesdurchschnitt von 3,5 Sternen – und belegt insgesamt nur den 30. Platz von 40 ausgewerteten Städten.

Ranking: So beliebt sind Hamburgs Kundenzentren

Die beliebtesten Behörden gibt es in Wuppertal: Sie wurden durchschnittlich mit 4,52 Sternen bewertet, gefolgt von Augsburg (4,07 Sterne) und Frankfurt am Main (3,97). Besonders schlecht schnitten dagegen Mönchengladbach (2,49), Bonn (2,61) und Duisburg (2,63) ab.

„Die Analyse zeigt, dass es selbst regional massive Unterschiede gibt, wenn es um die Beliebtheit von Bürgerämtern geht. Die Siegerstadt Wuppertal und die Verliererstadt Mönchengladbach trennen beispielsweise gerade einmal 60 Kilometer”, kommentiert Verbandsvorsitzender Florian-Erik Eichhorn.

Auswertung zeigt: Behörden reagieren kaum auf Google-Bewertungen

Besonders erschreckend sei auch, dass nur wenige Behörden öffentlich auf Bewertungen reagieren. „Dadurch könnten die Ämter allerdings signalisieren, dass sie die geäußerte Kritik wahr- und annehmen. Während es für Restaurants und stationäre Geschäfte zum Alltag gehört, sich mit den Online-Bewertungen ihrer Kunden auseinanderzusetzen, scheinen die deutschen Behörden hierauf keinen Wert zu legen“, ergänzt er. Auch Hamburger Kundenzentren nutzen diese Interaktion so gut wie gar nicht.

Um das Ranking zu erstellen, hat die VSVBB mehr als 32.000 öffentliche Google-Bewertungen von 344 Behörden in den 40 größten Städten Deutschlands ausgewertet. Ämter, die bislang nicht auf Google bewertet wurden, wurden bei der Analyse nicht berücksichtigt. In Hamburg sind 19 Behörden in die Bewertung eingeflossen. (mhö)