Brutaler Übergriff: 30-Jähriger würgt Frau und missbraucht sie

Er soll die Frau geschlagen, gewürgt und missbraucht haben – weil sie keinen Sex mit ihm wollte. Das wirft die Staatsanwaltschaft einem 30-jährigen Mann vor. Am Montag beginnt der Prozess gegen ihn.

In der Nacht des 3. August 2023 soll der Angeklagte die Frau in ihrer Wohnung in der Eiffestraße (Hamm) sexuell missbraucht haben. Er habe sie zunächst auf das Bett geschubst, am Hals gewürgt und sie mit dem Tod bedroht – nachdem sie sich geweigert habe, mit ihm zu schlafen.

Hamburg: Mann greift Frau an – weil sie keinen Sex will

Anschließend soll er der Geschädigten ins Gesicht und den Rippenbereich geschlagen, sie mit einer Glasscherbe bedroht und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Die Frau erlitt Nasenbluten, diverse Hämatome, Kratzspuren sowie eine blutende Verletzung am Ohr.

Dem 30-Jährigen wird schwerer sexueller Übergriff in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Er muss sich ab Montag vor dem Landgericht Hamburg verantworten. (vd)