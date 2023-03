„Oben-ohne“ im Schwimmbad: In Berlin soll das jetzt allen Geschlechtern erlaubt werden. Eine Frau hatte geklagt, nachdem man sie ohne Bikinioberteil aus der Badeanstalt geworfen hatte – und Recht bekommen. Was sagt der „Bäderland“-Pressesprecher dazu: Schwimmen wir in Hamburg jetzt auch bald mit nackten Brüsten?