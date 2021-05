Brückeninspektion: Verzögerungen bei der S-Bahn-Station Ottensen?

Ottensen -

Seit vergangenem August laufen die Hauptarbeiten für die neue S-Bahn-Station in Ottensen. Diese soll die Lücke im Hamburger Westen zwischen den Stationen Altona und Bahrenfeld schließen. Doch jetzt scheint es Verzögerungen zu geben.

Seit einigen Tagen dürfen die Züge der Linien S1 und S11 in einem Abschnitt der Baustelle nur noch in einer sehr langsamen Geschwindigkeit passieren. Grund dafür ist die Bahn-Brücke am Bahrenfelder Steindamm.

Hamburg-Ottensen: Bauarbeiten für neue S-Bahn-Station stocken

Zunächst hatte „Nahverkehr Hamburg“ berichtet. Die Brücke wird bereits seit einigen Monaten verbreitert, um in der Mitte genug Platz für einen neuen Bahnsteig der Haltestelle zu schaffen.

Die geplante mehrtägige Vollsperrung im Mai musste die Deutsche Bahn laut einer Sprecherin allerdings absagen. „Momentan stimmen wir intern neue Termine ab“, heißt es auf Nachfrage. Eigentlich sollten diesen Monat die Bauarbeiten für das neue S-Bahn-Gleis in Richtung Blankenese beginnen.

Station für Hamburg Ottensen: Inspektionsarbeiten an der Brücke

Laut der Bahn laufen an der Brücke am Bahrenfelder Steindamm derzeit Inspektionsarbeiten. „Die in Betrieb befindlichen Überbauten werden einer materialstofftechnischen und baustatischen Prüfung unterzogen“, so die Sprecherin.

Es handele sich um eine planmäßige Inspektion, heißt es auf Nachfrage der MOPO. Sicher ist allerdings auch: Die S-Bahnen werden erst mal noch ein paar Wochen länger im Schnecken-Tempo über die Brücke schleichen müssen.

Neue S-Bahn-Station: So geht's mit den Arbeiten in Ottensen voran

Nach Angaben der Bahn sollte am Freitag die nördliche Bahnsteigkante fertig gestellt werden, parallel dazu laufen bereits Kabelzugarbeiten für die neue Signaltechnik.



Mit dem Bau des eigentlichen Bahnsteigs kann allerdings erst begonnen werden, wenn das neue Gleis in Richtung Blankenese fertig ist. Denn bislang fahren die Bahnen genau dort lang, wo später der Bahnsteig stehen soll.

Der Termin für die Eröffnung der neuen S-Bahn-Station Ottensen steht bislang weiterhin wie geplant für den Dezember 2021.