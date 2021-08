Brücken-Kontrollen in Hamburg: Diese Straßen sind ab Montag gesperrt

Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) saniert und überprüft ab Montag, 13. Juli, mehreren Brücken in Hamburg. Die teilweise vierwöchigen Arbeiten werden zu einigen Beeinträchtigungen führen – aber es gibt mehrere Ausweichrouten.

Die Prüfungen und Sanierungen betreffen sowohl Brücken entlang der B433, als auch in der City Nord und in Wilhelmsburg. Alle Arbeiten sind auf die im Umfeld befindlichen Baumaßnahmen abgestimmt. Der LSBG bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen.

Brückenarbeiten in Hamburg: Überprüfung an der B433

Entlang der B433 gibt es am Dienstag, 14. Juli, zwischen 7 und 17 Uhr Überprüfungen an vier Brückenbauwerken auf der Zeppelinstraße zwischen Krohnstieg und Alsterkrugchaussee in beide Fahrtrichtungen.

„Für die Prüfungen werden jeweils einzelne Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt“, sagt der LSBG. Der Verkehr werde über den verbleibenden Fahrstreifen geführt und die Höchstgeschwindigkeit auf 50 Kilometer pro Stunde gesenkt.

Brückenarbeiten in Hamburg: Sanierung in der City Nord

Wegen Sanierungsarbeiten an der Dakarbrücke (City Nord) ab Montag, 13. Juli wird die Fußgängerbrücke über den Überseering für voraussichtlich vier Wochen vollständig gesperrt. Grund sind laut LSBG Schäden im Brückenbelag, der erneuert werden müsse. Zur Querung des Überseerings könne die Kreuzung Kapstadtring genutzt werden.

Brückenarbeiten in Hamburg: Sanierung in Wilhelmsburg

Auch die Fußgängerbrücke im Feldrain in Wilhelmsburg müsse in Stand gesetzt werden. „Der Belag und die Geländer der Holzbrücke sind in einem sehr schlechten Zustand, sodass sie eine erhebliche Einschränkung der Verkehrssicherheit für den Fuß- und Radverkehr darstellen“, so der LSBG. Die Brücke wird für die Dauer der Arbeiten vollständig gesperrt. Eine Ausweichroute führt über die Brackstraße und die Kirchdofer Straße. (aba)