Große Brücken-Baustelle: Darauf müssen sich Autofahrer im Norden einstellen

Die marode Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Reinfeld soll ab März 2023 erneuert werden. Im ersten Schritt wird die Brücke abgebrochen – was zu einer Vollsperrung führt.

Die vorbereitenden Bauarbeiten für den Abriss der Brücke beginnen bereits am 6. März 2023, ab diesem Tag wird die Brücke und somit die Anschlussstelle Reinfeld in Richtung Norden/Lübeck gesperrt.

Während der Sperrung der Anschlussstelle Reinfeld in Richtung Norden/Lübeck, werden Autofahrer mit Fahrtziel Reinbek an der Anschlussstelle vorbei über das Autobahnkreuz Lübeck über die A1 zurück zur Anschlussstelle Reinfeld, Richtungsfahrbahn Süden / Hamburg geleitet. Wer nach Norden / Lübeck möchte, wird ab Reinfeld auf der Bedarfsumleitung U11 über die B75 zur Anschlussstelle Lübeck-Moisling geleitet.

Brückenbauarbeiten: Vollsperrung am Wochenende

Am Wochenende vom 10. März ab 21 Uhr bis zum 13. März um 5 Uhr wird die Brücke abgebrochen. In dieser Zeit ist die A1 zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Reinfeld voll gesperrt.

An diesem Wochenende gilt für Autofahrer Folgendes: In Fahrtrichtung Norden ab der Anschlussstelle Bad Oldesloe der Bedarfsumleitung U9 über Westerau und Lokfeld nach Reinfeld folgen und weiter der U11 über Hamberge zur Anschlussstelle Lübeck-Moisling folgen. In Fahrtrichtung Süden ab der Anschlussstelle Reinfeld der Bedarfsumleitung U12 über Lokfeld und Westerau zur Anschlussstelle Bad Oldesloe folgen.

Anschlussstelle Reinfeld weiträumig umfahren

Die Autobahn GmbH rät allen Verkehrsteilnehmern, den Bereich während der Wochenendsperrung weiträumig zu umfahren. Verkehrsteilnehmern aus dem Bereich oder mit dem Ziel Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommern wird empfohlen, den Raum Reinfeld vom Autobahnkreuz Hamburg-Ost über die A24, A14 (AK Schwerin) und A20 (AK Wismar) weiträumig zu umfahren.

Die Brücke der Anschlussstelle Reinfeld über die A1 wurde in den 1970er Jahren gebaut und ist an ihre Leistungsgrenze gekommen. Wegen massiver Schäden an den Spanngliedern und dem Beton muss sie erneuert werden. Zur Einhebung der neuen Brückenträger und zur Einschalung von Teilen der Brücke werden weitere Vollsperrungen im Sommer und Herbst 2023 folgen. Die Bauarbeiten sollen im November 2023 abgeschlossen sein. (mp)